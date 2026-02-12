Hírszerzési jelentés: döntött Kim Dzsongun az utódjáról - Megvan, ki viszi tovább az észak-koreai diktatúrát

A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) csütörtökön tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy

Kim Dzsongun lányát, Kim Dzsuét jelölte ki hatalmi örökösének Észak-Koreában.

A nagyjából tizenhárom évesnek tartott lányról továbbra is keveset tudni, de az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban jelent meg apja oldalán nyilvános eseményeken. Szeptemberben Pekingbe is elkísérte Kim Dzsongunt, ami az első ismert külföldi útja volt.

A NIS közölte, hogy értékelésük számos körülményt vett figyelembe, többek között a lány egyre hangsúlyosabb jelenlétét hivatalos rendezvényeken. Li Szongkvon dél-koreai képviselő szerint Kim Dzsue, akit eddig az utódlásra felkészített személyként írtak le, mára az utódkijelölés szakaszába lépett. A hírszerzés erre utaló jelnek tartja, hogy a lány jelen volt a Koreai Néphadsereg alapításának évfordulóján, ellátogatott a Kumszuszan Nappalotába, és úgy tudják, bizonyos állami ügyekben már véleményt is formál.

Kim Dzsue Kim Dzsongun és felesége, Ri Szoldzsú egyetlen nyilvánosan ismert gyermeke. A dél-koreai hírszerzés úgy véli, hogy a vezetőnek van egy idősebb fia is, őt azonban soha nem mutatták be az észak-koreai médiában.

Kim Dzsue először 2022-ben jelent meg az észak-koreai állami televízióban, amikor apja kezét fogva szemlélte Észak-Korea legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját. Azóta rendszeresen feltűnik a hivatalos propagandaanyagokban is.

Az észak-koreai hatalom eddig három generáción át öröklődött a Kim családban, és széles körben feltételezik, hogy Kim Dzsongun is egyik gyermekére hagyja a trónt.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images