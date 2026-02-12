Hírszerzési jelentés: döntött Kim Dzsongun az utódjáról - Megvan, ki viszi tovább az észak-koreai diktatúrát

A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) csütörtökön tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy
Kim Dzsongun lányát, Kim Dzsuét jelölte ki hatalmi örökösének Észak-Koreában.
A nagyjából tizenhárom évesnek tartott lányról továbbra is keveset tudni, de az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban jelent meg apja oldalán nyilvános eseményeken. Szeptemberben Pekingbe is elkísérte Kim Dzsongunt, ami az első ismert külföldi útja volt.
A NIS közölte, hogy értékelésük számos körülményt vett figyelembe, többek között a lány egyre hangsúlyosabb jelenlétét hivatalos rendezvényeken. Li Szongkvon dél-koreai képviselő szerint Kim Dzsue, akit eddig az utódlásra felkészített személyként írtak le, mára az utódkijelölés szakaszába lépett. A hírszerzés erre utaló jelnek tartja, hogy a lány jelen volt a Koreai Néphadsereg alapításának évfordulóján, ellátogatott a Kumszuszan Nappalotába, és úgy tudják, bizonyos állami ügyekben már véleményt is formál.
Kim Dzsue Kim Dzsongun és felesége, Ri Szoldzsú egyetlen nyilvánosan ismert gyermeke. A dél-koreai hírszerzés úgy véli, hogy a vezetőnek van egy idősebb fia is, őt azonban soha nem mutatták be az észak-koreai médiában.
Kim Dzsue először 2022-ben jelent meg az észak-koreai állami televízióban, amikor apja kezét fogva szemlélte Észak-Korea legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját. Azóta rendszeresen feltűnik a hivatalos propagandaanyagokban is.
Az észak-koreai hatalom eddig három generáción át öröklődött a Kim családban, és széles körben feltételezik, hogy Kim Dzsongun is egyik gyermekére hagyja a trónt.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Lakáshiteles ügyben döntött az Európai Unió Bírósága, a kamat volt a tét
Most a bankok örülhetnek a döntésnek.
Kelet-Európa gazdasági modellje lefulladt, itt az ideje beruházni a jövőnkbe
Nagyon fájnak Trump vámjai, amikor amúgy is egyre inkább eltűnnek a versenyelőnyeink.
Egy éve még egy posvány diktatúra volt, már 10 százalékot nő a GDP, ahogy leváltották a rezsimet
Egészen példátlan bővülési sztori bontakozik ki a szemeink előtt.
Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon
Már csak egy hetet kell várni.
Bejelentette a Kreml: Putyin kész tárgyalni Európa vezetőivel - Várja a hívást az orosz elnök!
"Fölösleges kopogtatni."
Megszállta a rendőrség az Európai Bizottság több épületét
Egy állítólagos korrupciós ügyben nyomoznak.
Szijjártó megszólalt Paks II. ügyében, fontos dolgot jelentett be
Franciákkal menne tovább a projekt.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!