  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: döntött Kim Dzsongun az utódjáról - Megvan, ki viszi tovább az észak-koreai diktatúrát
Globál

Hírszerzési jelentés: döntött Kim Dzsongun az utódjáról - Megvan, ki viszi tovább az észak-koreai diktatúrát

Portfolio
A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető tizenéves lányát, Kim Dzsuét jelölte ki utódjának, ami történelmi fordulatot jelenthet a férfiközpontú diktatúrában - közölte a BBC.

A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) csütörtökön tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy

Kim Dzsongun lányát, Kim Dzsuét jelölte ki hatalmi örökösének Észak-Koreában.

A nagyjából tizenhárom évesnek tartott lányról továbbra is keveset tudni, de az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban jelent meg apja oldalán nyilvános eseményeken. Szeptemberben Pekingbe is elkísérte Kim Dzsongunt, ami az első ismert külföldi útja volt.

A NIS közölte, hogy értékelésük számos körülményt vett figyelembe, többek között a lány egyre hangsúlyosabb jelenlétét hivatalos rendezvényeken. Li Szongkvon dél-koreai képviselő szerint Kim Dzsue, akit eddig az utódlásra felkészített személyként írtak le, mára az utódkijelölés szakaszába lépett. A hírszerzés erre utaló jelnek tartja, hogy a lány jelen volt a Koreai Néphadsereg alapításának évfordulóján, ellátogatott a Kumszuszan Nappalotába, és úgy tudják, bizonyos állami ügyekben már véleményt is formál.

Még több Globál

Fatális bakival ünnepelték a forradalmat: olyat mondott a hírolvasó a diktátorra, amit nagyon nem lett volna szabad

Nagybevásárlást tart az atomhatalom: tömegével érkeznek a vadászgépek Európa egyik legerősebb országából

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Kim Dzsue Kim Dzsongun és felesége, Ri Szoldzsú egyetlen nyilvánosan ismert gyermeke. A dél-koreai hírszerzés úgy véli, hogy a vezetőnek van egy idősebb fia is, őt azonban soha nem mutatták be az észak-koreai médiában.

Kim Dzsue először 2022-ben jelent meg az észak-koreai állami televízióban, amikor apja kezét fogva szemlélte Észak-Korea legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját. Azóta rendszeresen feltűnik a hivatalos propagandaanyagokban is.

Az észak-koreai hatalom eddig három generáción át öröklődött a Kim családban, és széles körben feltételezik, hogy Kim Dzsongun is egyik gyermekére hagyja a trónt.

Kapcsolódó cikkünk

Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években

Félelmetesnek szánt videóval fenyegette meg Amerikát a nagy rivális - Komikusra sikerült az eredmény

Máris a következő háborújára készülhet Putyin

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility