Megölték az ukránok a rettegett Ahmat egység egyik parancsnokát: elesett az ukrán fronton Grom
Megölték az ukránok a rettegett Ahmat egység egyik parancsnokát: elesett az ukrán fronton Grom

Elesett az ukrán fronton a csecsen Ahmat különleges egység helyettes parancsnoka – jelentette be az egység vezetője, Aptyij Alaugyinov tábornok.

A News.ru tudósítása szerint a „Grom” hívójelű parancsnok Kazacsa Lopany térségében veszette életét, Ukrajna Harkiv megyéjében.

Az orosz parancsnokkal egy drón végzett, ahogy a férfi járművel közlekedett a harcálláspontok közt.

„Grom” valódi nevét és rendfokozatát nem hozták nyilvánosságra.

Az Oroszországhoz lojális csecsen harcosokból álló Ahmat egység a háború során számos fontos csatában részt vett, harcoltak Kijevben, Mariupolban, Avgyijivkánál és Kurszknál is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

