Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar
Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar

Portfolio
Első felhasználóként megkapja a brit hadiipartól Ukrajna a Nightfall nevű nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétát – írta meg az ukrán RBK.

A rakétarendszert jelenleg tesztelik, annyit lehet tudni, hogy van már belőle kísérleti prototípus, amely 7400 kilométer / órás sebességet ért el.

A Nightfall része egy átfogó európai rakétafejlesztési programnak, melynek célja hiperszonikus sebességű, irányváltoztatásra képes rakétákat fejleszteni, amelyek

akár az indítórendszertől 2000 kilométerre lévő célpontokat is meg tudnak semmisíteni.

Az RBK cikke szerint az első rakéták az évtized vége felé fognak hadrendbe állni – a lap azzal kapcsolatosan kétértelműen fogalmaz, hogy ez en bloc a teljes rakétaprogramot érintő céldátum-e, vagy konkrétan itt a Nightfall-rendszerről van szó. Az RBK azt írja: a Nightfall lesz az egész program alapja, így elképzelhető, hogy az Ukrajnának is beígért rakéták előbb elkészülnek majd, mint a 2020-as évek vége. Az is lehet, hogy kísérleti prototípusokat a közeljövőben átvehet Ukrajna - számos hadiipari cég szállít Kijevnek tesztelés alatt álló fegyvereket.

Ami biztos: a Nightfall még nem egy kiforrott hiperszonikus rakétarendszer - kísérleti stádiumú, így egészen biztosan nincs olyan állapotban a fejlesztés, és nem is gyártják olyan mennyiségben, hogy az érdemben befolyásolni tudja a háború menetét.

