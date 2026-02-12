Nagybevásárlást tart az atomhatalom: tömegével érkeznek a vadászgépek Európa egyik legerősebb országából

A minisztérium közleménye szerint a beszerzés jelentősen növeli az indiai légierő légi fölényét és elrettentő képességét. Különösen a nagy hatótávolságú csapásmérés terén erősíti az ország védelmét. A megállapodást várhatóan Emmanuel Macron francia elnök hónap végére tervezett indiai látogatása során véglegesítik.

Az indiai légierőnek égető szüksége van az erősítésre. A májusban végrehajtott pakisztáni légicsapások óta a vadászgép-állomány 29 századra csökkent, ami jóval elmarad az előírt 42-es létszámtól. A MiG–21-eseket szeptemberben kivonták a szolgálatból, a MiG–29-esek, a Jaguarok és a Mirage 2000-esek régebbi változatai pedig a következő években követik őket.

India már most is a Rafale legnagyobb exportvásárlója: összesen 62 gépet rendelt két ütemben, 36-ot a légierő számára, majd 26-ot haditengerészeti változatban. A mostani megrendeléshez kiterjedt ipari együttműködés is társul:

a gépek többségét Indiában gyártanák.

A Dassault és az indiai Tata csoport partnerségének keretében már most is Indiában készülnek a törzsek, és tárgyalások folynak a hajtóművek helyi gyártásáról is.

A Rafale vadászgépeket Újdelhi bevetette a 2025 májusi légicsatában is, melyet a szomszédos Pakisztánnal vívtak. A meg nem erősített információk szerint Újdelhi a típusból több példányt is elvesztett. Az eset rossz fényt vetett a francia fejlesztésű vadászgépre, valamint rendkívül megemelte a kínai J-10C negyedik generációs vadászgépek renoméját világszerte. A légicsata tanulságait elemezve egyes szakértők arra megállapításra jutottak, hogy az indiai légierő több ponton komoly hibát vétett, nem a Rafalékkal volt gond elsősorban.

