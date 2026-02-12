Olyan erős üzenetet küldtek Ukrajna támogatói Oroszországnak, amelyet biztosan nem tesz zsebre

John Healey brit védelmi miniszter az Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport (Ukraine Defense Contact Group, UDCG) tanácskozásán jelentette be a szövetségesek által vállalt, 35 milliárd fontos (durván 15 225 milliárd forint) pénzügyi kötelezettségvállalást. Az ülésen, amelyen először vett részt Mihajlo Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes, a résztvevők megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna védelmi képességeinek fenntartása mellett. Healey hangsúlyozta, hogy a felajánlott összeg egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek:
a nyugati szövetség elszántsága továbbra is töretlen.
A tárcavezető a hadszíntéri helyzetet elemezve éles kontrasztot vont az orosz elnök eredeti tervei és a jelenlegi valóság között. Emlékeztetett arra, hogy Putyin a háború kezdetén villámgyőzelemmel számolt, és úgy vélte, egy hét alatt térdre kényszerítheti Ukrajnát. Ehhez képest az ukrán haderő nemcsak kitartott, hanem ma már képes Oroszország területén mélyen fekvő célpontokat is támadni, súlyos veszteségeket okozva az orosz egységeknek, valamint korábban elvesztett területeket visszafoglalni.
A brit miniszter kijelentette, hogy a szövetségesek mostani lépései az Oroszországra nehezedő katonai és gazdasági nyomás további fokozását szolgálják. A támogatási csomag mögött álló stratégiai célkitűzés egyértelmű:
a nyugati koalíció azt szeretné elérni, hogy 2026 a háború befejezésének éve legyen.
