Peking megvillantotta a legújabb szuperdrónját: a jövőben ez lehet a tengeri hadviselés csúcsa

Az AVIC (Aviation Industry Corporation of China) monumentális standján a tengeri megfigyelésre és csapásmérésre tervezett, 24 méteres szárnyfesztávolságú drón makettjét állították ki. A délkelet-ázsiai régióban most először mutatták be a Wing Loong dróncsalád legújabb tagját. A kínai haditechnikát korábban gyakran lebecsülték, ez a hozzáállás azonban mára megváltozott. Andreas Rupprecht, a kínai katonai repülésre szakosodott kutató szerint Peking termékei ma már nemcsak felkeltik a figyelmet, hanem komoly versenytársként is elismerik őket – különösen a drónpiacon.

A képességbeli különbség az amerikai rendszerekhez képest folyamatosan csökken, miközben a kínai eszközök ára azok töredéke marad.

A Wing Loong családot és a CH-sorozatú drónokat már tucatnyi ország vásárolta meg. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Pakisztán, Marokkó, Algéria, Indonézia és Nigéria is üzemeltet ilyen eszközöket. A szaúdi légierő tavaly közölte, hogy a Wing Loong II flottája elérte az 5000 repülési órát.

Federico Borsari, a Center for European Policy Analysis munkatársa szerint az új WL-X változat is hasonlóan sikeres lehet azokban az országokban, amelyek költségvetési, exportkorlátozási vagy politikai okok miatt nem jutnak nyugati rendszerekhez.

a vadászgéppiacon ugyanakkor Kína jóval nehezebben boldogul.

Timothy Heath, a RAND védelmi kutatója rámutat: az ötödik generációs gépek globális piacán Peking komoly akadályokkal szembesül. A leggazdagabb, ilyen típusú repülőket megengedni képes országok többsége vagy az Egyesült Államok szövetségese, vagy hagyományosan orosz ügyfél. Pakisztán azon kevés állam egyike, amely tartós biztonsági kapcsolatokat ápol Kínával.

Heath szerint Peking számára a legígéretesebb út az, ha megpróbálja elcsábítani Moszkva meglévő ügyfeleit – különösen most, amikor az orosz hadiipar az ukrajnai háború miatt lemaradásban van. Az amerikai kongresszus számára készült, 2025-re szóló jelentés szerint Kína állítólag 40 darab J-35A vadászgépet ajánlott fel Pakisztánnak, de ezeket a szállításokat egyelőre még nem teljesítették.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images