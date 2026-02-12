Saját párttársaitól kapott fájdalmas pofont Donald Trump: összeomolhat az elnök mesterterve?

A szimbolikus jelentőségű határozat 219-211 arányban ment át a republikánus többségű alsóházon.

Hat republikánus képviselő a demokratákkal szavazott,

egyetlen centrista demokrata, a visszavonuló Jared Golden pedig ellene voksolt.

Mint azt megírtuk, Mike Johnson republikánus házelnök azt szerette volna elérni, hogy a törvényhozók várják meg a legfelsőbb bíróság nyáron várható döntését a vámokról. A republikánus vezetés kedden odáig ment, hogy egy eljárási szabállyal megpróbálta megakadályozni, hogy július 31-ig bármilyen indítványt be lehessen nyújtani Trump rendkívüli vámjairól. Ezt azonban három republikánus leszavazta a demokratákkal együtt, e nélkül a szerdán elfogadott tervezet sem kerülhetett volna napirendre.

A renitens republikánusok Kevin Kiley kaliforniai, Thomas Massie kentucky-i és Don Bacon nebraskai képviselők voltak az előző alkalommal, szerdán pedig a pennsylvaniai Brian Fitzpatrick, a washingtoni Dan Newhouse és a coloradói Jeff Hurd csatlakozott hozzájuk, akik mind támogatták a Kanadával szembeni vámok visszavonását.

Miért nem áll a Kongresszus a saját lábára, és mondja ki, hogy független hatalmi ág vagyunk?

- tette fel a kérdést a vámokat ellenző Bacon, aki nem indul újra 2026-ban.

Hakeem Jeffries, az alsóház demokrata frakcióvezetője szerint Trump vámjai "az egekbe repítik az árakat, és felesleges bizonytalanságot okoznak az amerikai családoknak".

Ahhoz, hogy valóban visszavonják a Kanadával szembeni vámokat,

Trumpnak is rá kellene bólintania a törvényjavaslatra, ami nem valószínű

(ahogy az sem esélyes, hogy ez esetben a Kongresszus felül tudná írni az elnöki vétót, amihez kétharmados többség kell mindkét házban). A képviselőházi határozat most a szenátus elé kerül, ahol korábban fogadtak már el hasonló tervezeteket, de nem tudni, mi lesz a sorsa.

Az amerikai elnök előválasztási kihívással fenyegette meg azokat a republikánusokat, akik leszavazták a vámjait.

Bármely republikánus az alsó- vagy a felsőházban, aki a VÁMOK ellen szavaz, komolyan el fogja szenvedni a következményeit a választásokon, beleértve az előválasztásokat is!

- írta Trump a Truth Socialon a szavazás lezárulta előtt. Egy másik bejegyzésében hozzátette: "Kanada évek óta kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelemben. A világ legrosszabbjai közé tartoznak, különösen, ami az északi határunkat illeti."

Csalódottak vagyunk amiatt, amit ezek az emberek csináltak. Az elnök gondoskodni fog róla, hogy ne tudják visszavonni a vámjait

- mondta Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatója.

Trump tavaly rendkívüli jogkörrel élve, nemzeti vészhelyzetre hivatkozva vetett ki vámokat a kanadai, mexikói és kínai árukra, mivel ezen államok szerinte nem tesznek eleget a fentanil és az illegális bevándorlók beáramlása ellen. Kanadán keresztül azonban szinte elhanyagolható mennyiségű fentanil jut be az Egyesült Államokba.

