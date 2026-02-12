Váratlan felismerés: sorra rúghatják ki a dolgozókat, a Covid-járványnál súlyosabb pusztítását okozhat az AI

Shumer az X-en megjelent bejegyzésében, amely mostanra több tízmillió megtekintést ért el, hangsúlyozta, ezt azoknak írja, akik közel állnak hozzá: a családjának, a barátainak, akik folyton megkérdezik, mi a helyzet ezzel a mesterséges intelligenciával, de olyan választ kapnak, amely nem adja vissza azt, ami valójában történik.
Shumer szerint a technológiai szektorban dolgozók azért kongatják a vészharangot, mert már átélték azt, ami másokra is vár.
https://t.co/ivXRKXJvQg https://t.co/ivXRKXJvQg— Matt Shumer (@mattshumer_) February 10, 2026
Nem jóslatokba bocsátkozunk. Elmondjuk, mi történt a saját munkánkban, és figyelmeztetünk, hogy ti jöttök legközelebb - írta a Hyperwrite vezére.
Shumer szerint sokan a techvilágon kívül már évekkel ezelőtt leírták a mesterséges intelligenciát, miután kellemetlen élményeik voltak a ChatGPT korai változataival. Ugyanakkor hozzáteszi:
A ma elérhető modellek felismerhetetlenek ahhoz képest, ami akár még hat hónappal ezelőtt is létezett.
Shumer szerint nem a pániknak van itt az ideje, hanem annak, hogy mindenki alaposan ismerkedjen meg a mesterséges intelligenciával.
Ez lehet a karriered legfontosabb éve. Nem azért mondom, hogy stresszelj, hanem azért, mert most van egy rövid időszak, amikor a legtöbb ember a legtöbb cégnél még figyelmen kívül hagyja mindezt
- jelentette ki a Hyperwrite vezére.
Shumer messze nincs egyedül a véleményével. Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója kitart amellett, hogy az AI egy-öt éven belül akár a szellemi munkát végző pályakezdők állásainak felét is elveheti. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója és mások szerint, ha egy munka nem igényel fizikai jelenlétet, azt az AI sokkal gyorsabban fogja kiváltani, és ezt egyre több gazdasági kutatás is alátámasztja.
Shumer esszéje különösen a techszektorban talált visszhangra. A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian így reagált:
Remek írás. Teljes mértékben egyetértek.
Shumer a mostani helyzetet 2020 februárjához hasonlította, amikor a világ még csak hallott a közeledő Covid-járványról, mielőtt az fenekestül felforgatta volna a mindennapokat.
Az, ami most jön, az szerinte sokkal nagyobb hatással lesz a világra, mint a Covid.
Shumer beszámolójából kiderül az is, hogy számára a fordulópontot az Anthropic által fejlesztett Opus 4.6 és az OpenAI által fejlesztett GPT-5.3 Codex közelmúltbeli megjelenése hozta el. Mindkét modellt elsősorban szoftverfejlesztésre tervezték.
Nem csupán az utasításaimat hajtotta végre
- írta Shumer az OpenAI legújabb modelljével kapcsolatos tapasztalatairól. Hozzátette, intelligens döntéseket hozott. Volt benne valami, amit először éreztem úgy, mintha ítélőképesség lenne.
Bár a bejegyzés fogadtatását túlnyomórészt az egyetértés jellemezte, kritikus vélemények is megjelentek. Több felhasználó rámutatott, hogy a jelenlegi mesterségesintelligencia-rendszerek még mindig küzdenek gyerekbetegségekkel: gyakran hallucinálnak, vagyis valótlan információkat közölnek tényként, és sok esetben pontatlanok. Ezek a korlátok pedig árnyalják azt a képet, hogy a technológia rövid távon teljes mértékben kiválthatná az emberi munkát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
