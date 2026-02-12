Visszatérhet a közéletbe Angela Merkel

A BILD értesülései szerint Merkel és Merz már hosszú ideje belső riválisnak számít. A lap egyenesen "régóta tartó politikai ellenségeskedésről" ír közöttük.
A lap értesülései szerint az ellentétet az élezheti ki, hogy
Cem Özdemir zöldpárti politikus jelölheti a szavazók körében még mindig népszerű Angela Merkelt Németország legmagasabb, államfői tisztségére.
Egy ilyen lépés kellemetlen helyzetbe hozhatná Friedrich Merzet, Merkel ugyanis – különösen a menekültpolitika terén – továbbra is inkább a Zöldek álláspontjához áll közel, mint a CDU-éhoz.
Merkel hivatali ideje után egy ideig visszavonult a nyilvánosságtól, 2024 novemberében megjelent memoárja, a "Szabadság: Emlékek 1954–2021" azonban újra a figyelem középpontjába állította. Azóta gyakrabban szerepel a médiában, és nyilvánosan is kritikát fogalmazott meg Friedrich Merz politikájával szemben.
A volt kancellár a Tagesspiegel megkeresésére "abszurdnak" nevezte a szövetségi elnökségről szóló találgatásokat.
Frank-Walter Steinmeier, jelenlegi német államfő mandátuma 2027 márciusáig szól.
Címlapkép forrása: European Union
