Visszatérhet a közéletbe Angela Merkel
Angela Merkel 2019 óta először vesz részt személyesen a CDU február 20-i, stuttgarti pártkongresszusán, ahol a 71 éves volt kancellár és a 70 éves jelenlegi kancellár, Friedrich Merz évtizedes belső rivalizálása ismét reflektorfénybe kerül. Az esemény hatására Németországban ismét felreppentek az egykori kancellár visszatéréséről szóló pletykák, aki az értesülések szerint az államfői poszt várományosa lehet - írta az Euronews.

A BILD értesülései szerint Merkel és Merz már hosszú ideje belső riválisnak számít. A lap egyenesen "régóta tartó politikai ellenségeskedésről" ír közöttük.

A lap értesülései szerint az ellentétet az élezheti ki, hogy

Cem Özdemir zöldpárti politikus jelölheti a szavazók körében még mindig népszerű Angela Merkelt Németország legmagasabb, államfői tisztségére.

Egy ilyen lépés kellemetlen helyzetbe hozhatná Friedrich Merzet, Merkel ugyanis – különösen a menekültpolitika terén – továbbra is inkább a Zöldek álláspontjához áll közel, mint a CDU-éhoz.

Peking megvillantotta a legújabb szuperdrónját: a jövőben ez lehet a tengeri hadviselés csúcsa

Egyetlen apró változás jelzi, mi állhatott a keleti nagyhatalom hadseregének lefejezése mögött

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Merkel hivatali ideje után egy ideig visszavonult a nyilvánosságtól, 2024 novemberében megjelent memoárja, a "Szabadság: Emlékek 1954–2021" azonban újra a figyelem középpontjába állította. Azóta gyakrabban szerepel a médiában, és nyilvánosan is kritikát fogalmazott meg Friedrich Merz politikájával szemben.

A volt kancellár a Tagesspiegel megkeresésére "abszurdnak" nevezte a szövetségi elnökségről szóló találgatásokat.

Frank-Walter Steinmeier, jelenlegi német államfő mandátuma 2027 márciusáig szól.

Címlapkép forrása: European Union

