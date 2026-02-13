Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek

Bryan Bedford, a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) vezetője a lezárásról sem a Fehér Házat, sem a Pentagont, sem a határvédelmet felügyelő Belbiztonsági Minisztériumot nem értesítette előre,

így az eredetileg 10 napra kiterjedő intézkedés hidegzuhanyként érte a washingtoni vezetést.

Az El Pasó-i repülőtér forgalmának hirtelen megbénulása felfordulást okozott, mentőrepülőket kellett átirányítani, és számos járatot töröltek. Az FAA pár órával később feloldotta a korlátozást, különösebb magyarázat nélkül. A Trump-adminisztráció szerint megállapították, nem fenyegeti semmi a polgári légi forgalmat.

A Wall Street Journal cikke alapján Pete Hegseth védelmi miniszter még előző hónapban engedélyezte, hogy a Pentagon átadjon a határőrségnek egy kísérleti, külföldön már alkalmazott lézerfegyvert, az AeroVironment által gyártott Locust rendszert az El Pasó-i Fort Bliss támaszpont védelmére.

Bár a cbp jelezte a légügyi hatóságnak, hogy használni kívánja a fegyvert fort blissnél, az FFA határozottan tiltakozott, és a polgári légiközlekedésre leselkedő kockázatokra figyelmeztetett.

A határőrség azonban figyelmen kívül hagyta a jelzést, majd tüzet nyitott a lézerrel az állítólagos drónokra, amelyek a feltételezésük szerint mexikói drogkartellekhez voltak köthetők. Ezután nyúlt az FAA a "nukleáris opcióhoz", a légtér lezárásához, ami egy sima drónbehatolás esetén nem jellemző reakció. A mit sem sejtő Pentagon és az amerikai hadsereg illetékes északi parancsnoksága hevesen kifogásolta, hogy őket tették felelőssé az incidensért.

A lézerrel hatástalanított objektumokat később a rendfenntartó szervek górcső alá vették, és kiderült, hogy

legalább három semlegesített célpont nem drón, hanem valami teljesen más volt: születésnapi lufik.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök már szerdán szkeptikus volt, mondván, a mexikói hatóságok nem észleltek kartellek által üzemeltett drónokat (ami egyébként nem megy ritkaságszámba a határ térségében).

A káoszt fokozta, hogy Sean Duffy közlekedési miniszter még azután is sikeres drónelhárításról posztolt a közösségi médiában, hogy a vizsgálatok már más irányba mutattak. A Journal által megkérdezett

Repülésbiztonsági szakértők szerint a légügyi hatóság aggodalma a lézerfegyverrel kapcsolatban indokolt volt.

A nagyteljesítményű lézerek elvakíthatják a pilótákat, vagy akár szemkárosodást is okozhatnak. Emiatt akár a repülőgép feletti uralmat is elveszíthetik, ami kritikus fel- és leszállás idején. A Pentagon szerint ugyanakkor a lézerfegyverek nagy potenciállal rendelkeznek a világszerte növekvő drónfenyegetés ellen, hisz jóval olcsóbb a bevetésük a rakétakilövésnél.

Az incidens mögött meghúzódik a Pentagon és az FAA közötti, hosszú múltra visszatekintő rivalizálás is, hogy ki felelős a forgalmas repülőtereket és a katonai bázisokat fenyegető drónok hatástalanításáért.

A szövetségi kormányzati szervek közötti koordináció hiánya heves reakciókat váltott ki a Kongresszusban, kiváltképp a tavaly januári, 67 halálos áldozatot követelő washingtoni légibaleset fényében. Tammy Duckworth demokrata szenátor "ellentmondásosnak" nevezte a tájékoztatást az ügyben, és a feleket hatékonyabb koordinációra sürgette.

