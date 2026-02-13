  • Megjelenítés
FONTOS Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek
Globál

Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek

Portfolio
A héten kínos incidenshez és kormányzaton belüli konfliktushoz vezett egy szigorúan titkos katonai lézerfegyver bevetése az amerikai-mexikói határnál, miután kiderült, hogy az amerikai Vám- és Határőrség (CBP) nem "veszélyes drónokat", hanem valószínűleg ártalmatlan lufikat lőtt le vele - tudta meg a Wall Street Journal. Kedd este a lézer miatt váratlanul lezárták a texasi El Pasóban lévő repülőtér légterét 17 kilométeres sugárban.

Bryan Bedford, a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) vezetője a lezárásról sem a Fehér Házat, sem a Pentagont, sem a határvédelmet felügyelő Belbiztonsági Minisztériumot nem értesítette előre,

így az eredetileg 10 napra kiterjedő intézkedés hidegzuhanyként érte a washingtoni vezetést.

Az El Pasó-i repülőtér forgalmának hirtelen megbénulása felfordulást okozott, mentőrepülőket kellett átirányítani, és számos járatot töröltek. Az FAA pár órával később feloldotta a korlátozást, különösebb magyarázat nélkül. A Trump-adminisztráció szerint megállapították, nem fenyegeti semmi a polgári légi forgalmat.

A Wall Street Journal cikke alapján Pete Hegseth védelmi miniszter még előző hónapban engedélyezte, hogy a Pentagon átadjon a határőrségnek egy kísérleti, külföldön már alkalmazott lézerfegyvert, az AeroVironment által gyártott Locust rendszert az El Pasó-i Fort Bliss támaszpont védelmére.

Még több Globál

Halálos tűzvész pusztított hajnalban: hárman nem élték túl a lángokat, tucatnyi sérült

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump

Bár a cbp jelezte a légügyi hatóságnak, hogy használni kívánja a fegyvert fort blissnél, az FFA határozottan tiltakozott, és a polgári légiközlekedésre leselkedő kockázatokra figyelmeztetett.

A határőrség azonban figyelmen kívül hagyta a jelzést, majd tüzet nyitott a lézerrel az állítólagos drónokra, amelyek a feltételezésük szerint mexikói drogkartellekhez voltak köthetők. Ezután nyúlt az FAA a "nukleáris opcióhoz", a légtér lezárásához, ami egy sima drónbehatolás esetén nem jellemző reakció. A mit sem sejtő Pentagon és az amerikai hadsereg illetékes északi parancsnoksága hevesen kifogásolta, hogy őket tették felelőssé az incidensért.

A lézerrel hatástalanított objektumokat később a rendfenntartó szervek górcső alá vették, és kiderült, hogy

legalább három semlegesített célpont nem drón, hanem valami teljesen más volt: születésnapi lufik.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök már szerdán szkeptikus volt, mondván, a mexikói hatóságok nem észleltek kartellek által üzemeltett drónokat (ami egyébként nem megy ritkaságszámba a határ térségében).

A káoszt fokozta, hogy Sean Duffy közlekedési miniszter még azután is sikeres drónelhárításról posztolt a közösségi médiában, hogy a vizsgálatok már más irányba mutattak. A Journal által megkérdezett

Repülésbiztonsági szakértők szerint a légügyi hatóság aggodalma a lézerfegyverrel kapcsolatban indokolt volt.

A nagyteljesítményű lézerek elvakíthatják a pilótákat, vagy akár szemkárosodást is okozhatnak. Emiatt akár a repülőgép feletti uralmat is elveszíthetik, ami kritikus fel- és leszállás idején. A Pentagon szerint ugyanakkor a lézerfegyverek nagy potenciállal rendelkeznek a világszerte növekvő drónfenyegetés ellen, hisz jóval olcsóbb a bevetésük a rakétakilövésnél.

Az incidens mögött meghúzódik a Pentagon és az FAA közötti, hosszú múltra visszatekintő rivalizálás is, hogy ki felelős a forgalmas repülőtereket és a katonai bázisokat fenyegető drónok hatástalanításáért.

A szövetségi kormányzati szervek közötti koordináció hiánya heves reakciókat váltott ki a Kongresszusban, kiváltképp a tavaly januári, 67 halálos áldozatot követelő washingtoni légibaleset fényében. Tammy Duckworth demokrata szenátor "ellentmondásosnak" nevezte a tájékoztatást az ügyben, és a feleket hatékonyabb koordinációra sürgette.

Kapcsolódó cikkünk

Különleges akciót kezdett a CIA Kínában – Rejtélyes videó jelent meg, nyíltan célozzák meg a hadsereget

Káoszba fulladt Donald Trump mesterterve, fordulat készül Washingtonban

Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül

Trump bejelentette: Kínába utazik áprilisban

Donald Trumpot kérlelik, hogy indítsa meg a pusztító háborút

Olyan erős üzenetet küldtek Ukrajna támogatói Oroszországnak, amelyet biztosan nem tesz zsebre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility