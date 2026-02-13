Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek

Bryan Bedford, a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) vezetője a lezárásról sem a Fehér Házat, sem a Pentagont, sem a határvédelmet felügyelő Belbiztonsági Minisztériumot nem értesítette előre,
így az eredetileg 10 napra kiterjedő intézkedés hidegzuhanyként érte a washingtoni vezetést.
Az El Pasó-i repülőtér forgalmának hirtelen megbénulása felfordulást okozott, mentőrepülőket kellett átirányítani, és számos járatot töröltek. Az FAA pár órával később feloldotta a korlátozást, különösebb magyarázat nélkül. A Trump-adminisztráció szerint megállapították, nem fenyegeti semmi a polgári légi forgalmat.
A Wall Street Journal cikke alapján Pete Hegseth védelmi miniszter még előző hónapban engedélyezte, hogy a Pentagon átadjon a határőrségnek egy kísérleti, külföldön már alkalmazott lézerfegyvert, az AeroVironment által gyártott Locust rendszert az El Pasó-i Fort Bliss támaszpont védelmére.
Bár a cbp jelezte a légügyi hatóságnak, hogy használni kívánja a fegyvert fort blissnél, az FFA határozottan tiltakozott, és a polgári légiközlekedésre leselkedő kockázatokra figyelmeztetett.
A határőrség azonban figyelmen kívül hagyta a jelzést, majd tüzet nyitott a lézerrel az állítólagos drónokra, amelyek a feltételezésük szerint mexikói drogkartellekhez voltak köthetők. Ezután nyúlt az FAA a "nukleáris opcióhoz", a légtér lezárásához, ami egy sima drónbehatolás esetén nem jellemző reakció. A mit sem sejtő Pentagon és az amerikai hadsereg illetékes északi parancsnoksága hevesen kifogásolta, hogy őket tették felelőssé az incidensért.
A lézerrel hatástalanított objektumokat később a rendfenntartó szervek górcső alá vették, és kiderült, hogy
legalább három semlegesített célpont nem drón, hanem valami teljesen más volt: születésnapi lufik.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök már szerdán szkeptikus volt, mondván, a mexikói hatóságok nem észleltek kartellek által üzemeltett drónokat (ami egyébként nem megy ritkaságszámba a határ térségében).
A káoszt fokozta, hogy Sean Duffy közlekedési miniszter még azután is sikeres drónelhárításról posztolt a közösségi médiában, hogy a vizsgálatok már más irányba mutattak. A Journal által megkérdezett
Repülésbiztonsági szakértők szerint a légügyi hatóság aggodalma a lézerfegyverrel kapcsolatban indokolt volt.
A nagyteljesítményű lézerek elvakíthatják a pilótákat, vagy akár szemkárosodást is okozhatnak. Emiatt akár a repülőgép feletti uralmat is elveszíthetik, ami kritikus fel- és leszállás idején. A Pentagon szerint ugyanakkor a lézerfegyverek nagy potenciállal rendelkeznek a világszerte növekvő drónfenyegetés ellen, hisz jóval olcsóbb a bevetésük a rakétakilövésnél.
Az incidens mögött meghúzódik a Pentagon és az FAA közötti, hosszú múltra visszatekintő rivalizálás is, hogy ki felelős a forgalmas repülőtereket és a katonai bázisokat fenyegető drónok hatástalanításáért.
A szövetségi kormányzati szervek közötti koordináció hiánya heves reakciókat váltott ki a Kongresszusban, kiváltképp a tavaly januári, 67 halálos áldozatot követelő washingtoni légibaleset fényében. Tammy Duckworth demokrata szenátor "ellentmondásosnak" nevezte a tájékoztatást az ügyben, és a feleket hatékonyabb koordinációra sürgette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Különleges akciót kezdett a CIA Kínában – Rejtélyes videó jelent meg, nyíltan célozzák meg a hadsereget
Ennek nagyon nem fognak örülni Pekingben, nem véletlen az időzítés.
EKB jegybankár: az euró nem azért erősödött, mert az eurózóna gazdasága erősödött volna
És a hatásokat még csak most fogjuk látni.
Súlyos baleset történt a debreceni akkumulátorgyárban
Nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett az egyik dolgozó.
Műanyagszemcsék kerültek Magyarországon iskolai és óvodai menzák ételeibe
A gyártó beismerte a szennyezést.
Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója
Csak kicsit kevesebbet, mint a JP Morgan vagy a Goldman Sach vezére.
Hihetetlen, de tavaly nőtt az építőipar
Felemás évet zárt az ágazat.
Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók
Sikerült eloltani a tüzet.
Egyszerre két kritikus rendszert vesztettek el az oroszok: súlyos hatása van a fronton
Jelentősen szűkültek a lehetőségek.
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.