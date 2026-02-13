  • Megjelenítés
Donald Trump megint odapörkölt Zelenszkijnek: most kell lépnie, ha békét akar
Donald Trump megint odapörkölt Zelenszkijnek: most kell lépnie, ha békét akar

Donald Trump pénteken úgy nyilatkozott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elszalaszthatja a békekötés lehetőségét, amennyiben nem cselekszik időben. Az amerikai elnök véleménye szerint Oroszország kész a megállapodás megkötésére.

Trump a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva kijelentette:

Oroszország meg akar állapodni, Zelenszkijnek pedig lépnie kell. Különben elszalaszt egy nagyszerű lehetőséget."

Az amerikai elnök ezzel a megszólalásával ismét az ukrán elnökre gyakorol nyomást, sürgetve az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások felgyorsítását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

