  • Megjelenítés
FONTOS Valamire készül az MNB, örülhetnek a hitelfelvevők? – Itt a friss lakáshitel-táblázat
Döntő fordulat a Barátság kőolajvezeték ügyében: napok óta erre vár Magyarország
Globál

Döntő fordulat a Barátság kőolajvezeték ügyében: napok óta erre vár Magyarország

Portfolio
Dróntámadást követően január vége óta szünetel az olajszállítás a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság olajvezetéken, a legfrissebb hírek szerint azonban az UkrTransNafta technikailag készen áll az olajszállítás újraindítására. A cég vezetősége egyelőre még nem adott engedélyt a szállítások újraindítására a TASS orosz hírportál szerint.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, január végén dróntámadás okozott tüzet a Barátság kőolajvezeték közelében Lviv térségében, a magyar külügy akkor azt az információt közölte, hogy a vezeték nem sérült meg. A kőolajtermékek égéséből származó füst miatt azonban rendkívüli intézkedéseket vezettek be, az olajszállítást szüneteltették.

Most azonban az orosz TASS hírügynökség azt közölte, hogy az UkrTransNafta, amely Ukrajna területén keresztül biztosítja az olajtranzitot,

technikailag készen áll az olajszállítás újraindítására a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába.

A cég vezetősége egyelőre még nem adott engedélyt a szállítások újraindítására a TASS szerint, akik több olajipari forrásra hivatkozva mondják ezt.

Még több Globál

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Itt a nagy bejelentés: minden eddiginél nagyobb csomagot kap Ukrajna

Európa válaszol a félelmetes Oresnyikre: ezekkel a rakétákkal elrettentenék Oroszországot

Az orosz hírportál forrásai szerint az ukrán vállalat február 6-án fejezte be a vészhelyzetre való reagálást az ukrajnai Brody termelési és szabályozási állomáson.

Hasonló incidensre egyébként tavaly augusztusban is sor került, amikor az oroszországi Brjanszk megyében található szivattyúállomás elleni támadás miatt átmenetileg szintén leállt a Magyarország felé irányuló orosz olajszállítás.

Kapcsolódó cikkünk

Sorsdöntő időszak előtt Németország: leállhat a főváros üzemanyag-ellátásának 90 százaléka

Dróncsapás érte Ukrajnában a Barátság kőolajvezeték környékét: rendkívüli intézkedéseket vezettek be

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility