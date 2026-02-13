Döntő fordulat a Barátság kőolajvezeték ügyében: napok óta erre vár Magyarország

Dróntámadást követően január vége óta szünetel az olajszállítás a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság olajvezetéken, a legfrissebb hírek szerint azonban az UkrTransNafta technikailag készen áll az olajszállítás újraindítására. A cég vezetősége egyelőre még nem adott engedélyt a szállítások újraindítására a TASS orosz hírportál szerint.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, január végén dróntámadás okozott tüzet a Barátság kőolajvezeték közelében Lviv térségében, a magyar külügy akkor azt az információt közölte, hogy a vezeték nem sérült meg. A kőolajtermékek égéséből származó füst miatt azonban rendkívüli intézkedéseket vezettek be, az olajszállítást szüneteltették.

Most azonban az orosz TASS hírügynökség azt közölte, hogy az UkrTransNafta, amely Ukrajna területén keresztül biztosítja az olajtranzitot,

technikailag készen áll az olajszállítás újraindítására a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába.

A cég vezetősége egyelőre még nem adott engedélyt a szállítások újraindítására a TASS szerint, akik több olajipari forrásra hivatkozva mondják ezt.

Az orosz hírportál forrásai szerint az ukrán vállalat február 6-án fejezte be a vészhelyzetre való reagálást az ukrajnai Brody termelési és szabályozási állomáson.

Hasonló incidensre egyébként tavaly augusztusban is sor került, amikor az oroszországi Brjanszk megyében található szivattyúállomás elleni támadás miatt átmenetileg szintén leállt a Magyarország felé irányuló orosz olajszállítás.

