Durva szigorítás jön: betiltják a gyerekekre is veszélyes szokást az autókban
Portfolio
Az Egyesült Királyság kormánya új terveket mutatott be, amelyek célja a passzív dohányzás és a gőzbelélegzés (vaping) visszaszorítása a legveszélyeztetettebb csoportok védelmében. A javaslat szerint jelentősen bővítik a füst- és gőzmentes közterületek listáját.

A tervezett intézkedések szerint

tilos lesz a vaping minden olyan járműben, amelyben 18 év alatti gyermek tartózkodik

- írja a skynews.

Emellett betiltják a játszótereken és az iskolák közvetlen környezetében is. Továbbá teljes dohányzási tilalmat vezetnek be a kórházak és egészségügyi intézmények külső területein is. Érdekesség, hogy itt a vaping továbbra is megengedett marad, hogy segítse a leszokni vágyó dohányosokat.

A kormány igyekezett egyensúlyt teremteni a közegészségügy és a gazdaság között, így bizonyos helyszínek mentesülnek a szigorítás alól: a pubok és éttermek kerthelyiségei, teraszai továbbra is dohányzó- és vaper-barátok maradnak. Strandokon és nagy kiterjedésű parkokban nem vezetik be a tilalmat. Saját otthonában és magánkertjében mindenki továbbra is azt tesz, amit szeretne.

Wes Streeting egészségügyi miniszter hangsúlyozta: a cél a megelőzés. A passzív dohányzás bizonyítottan növeli a szívbetegségek és a tüdőrák kockázatát, a gyerekek és a betegek pedig nem kényszerülhetnek mások döntései miatt ezek elviselésére.

Chris Whitty, az országos tiszti főorvos hozzátette, hogy a passzív füst különösen veszélyes a terhes nőkre és az asztmásokra is. A cél az NHS (brit állami egészségügy) tehermentesítése és egy egészségesebb generáció felnevelése.

Címlapkép forrása: Shutterstock

