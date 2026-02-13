  • Megjelenítés
Egyszerre két kritikus rendszert vesztettek el az oroszok: súlyos hatása van a fronton
Egyszerre két kritikus rendszert vesztettek el az oroszok: súlyos hatása van a fronton

A Kyiv Post arról ír, hogy érzékelhetően megtorpantak az orosz támadások, miután leállították a Telegram üzenetküldő alkalmazáshoz és a Starlink műholdas kommunikációs rendszerhez való hozzáférésüket.

Érzékenyen érintette a frontvonalon harcoló orosz csapatokat, hogy egyszerre vesztették el a hozzáférést két, taktikai szempontból fontos rendszerhez. A SpaceX február 4-én úgy döntött az ukrán kormány kérésére, hogy leállítja a Starlink szürke- és feketepiaci szolgáltatását Ukrajna és Oroszország területén. A terminálok kikapcsolása az ukrán hadsereg műveleteit nem befolyásolta érdemben, mivel ők legálisan, engedéllyel jutottak hozzá a technológiához. Ez a fejlemény kulcsfontosságú Kijev számára, mivel nagyban támaszkodnak ezekre a harci hírszerzési és célzási információk megosztására.

A hozzáférés megtagadása egyben azt is jelentette, hogy az oroszok által használt terminálok haszontalanná váltak. Ezeket szintén információmegosztásra, és drónok irányítására használták korábban. Nem ez volt az egyetlen negatív tényező az oroszok számára: a Telegram üzenetküldő alkalmazás is kritikusan belassult. Utóbbi súlyos érvágást jelent, ugyanis a katonai és a civil területen is az egyik legfontosabb információmegosztási platformnak számított. Moszkva arra biztatta a katonákat, hogy ehelyett használják az államilag fejlesztett Messenger Max alkalmazást.

Az ukrán hadsereg legfőbb parancsnoksága szerint a lépések a harctéren is éreztetik a hatásukat:

mintegy 20-30 százalékkal csökkent az ukrán állások elleni tüzérségi támadások száma.

A jelentett harci összecsapások száma is csökkent. Korábban néha elérte korábban a 200-at, sőt a csúcsidőszakban ennél is magasabb számokat jelentettek, de ez 130-160 közé esett vissza. A drón- és rakétatámadások üteme továbbra is magas maradt. A lap arról ír, hogy Zaporizzsjában ukrán ellentámadásra került sor, de egyelőre nem lehet stabil állításokat tenni a művelet sikerességével kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

