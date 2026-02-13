  • Megjelenítés
Extrém időjárás sújtotta a 100 ezres nagyvárost - Víz alá került a történelmi régió, felmerült a teljes evakuáció
Extrém időjárás sújtotta a 100 ezres nagyvárost - Víz alá került a történelmi régió, felmerült a teljes evakuáció

Hatalmas áradás sújtotta Coimbra városát Portugáliában, felmerült annak terve is, hogy evakuálják a 140 ezres nagyvárost – számolnak be helyi lapok.

Január eleje óta nagy mennyiségű csapadék hullott Portugália déli és középső részén, gyakran heves viharok kíséretében, emiatt pedig megduzzadt és kiöntött a Mondego folyó.

A víz elárasztotta a 140 ezres lélekszámú Coimbrát és a környező településeket,

emellett elvágta Portugália központi A1-es autópályáját is.

A Reuters felvételeket készített a (részben) víz alá került városról:

A súlyos áradások miatt Coimbra egy részét evakuálni kellett – 3000 ember hagyta el az otthonát az északi városrészben. Felmerült a város teljes evakuációjának lehetősége is, de egyelőre úgy döntött a városi tanács, hogy nincs erre szükség.

A január óta tartó extrém időjárás és ennek következményei 15 emberéletet követeltek már Portugáliában.

Címlapkép forrása: Adri Salido/Anadolu via Getty Images

