Extrém időjárás sújtotta a 100 ezres nagyvárost - Víz alá került a történelmi régió, felmerült a teljes evakuáció

Január eleje óta nagy mennyiségű csapadék hullott Portugália déli és középső részén, gyakran heves viharok kíséretében, emiatt pedig megduzzadt és kiöntött a Mondego folyó.
A víz elárasztotta a 140 ezres lélekszámú Coimbrát és a környező településeket,
emellett elvágta Portugália központi A1-es autópályáját is.
A Reuters felvételeket készített a (részben) víz alá került városról:
A súlyos áradások miatt Coimbra egy részét evakuálni kellett – 3000 ember hagyta el az otthonát az északi városrészben. Felmerült a város teljes evakuációjának lehetősége is, de egyelőre úgy döntött a városi tanács, hogy nincs erre szükség.
A január óta tartó extrém időjárás és ennek következményei 15 emberéletet követeltek már Portugáliában.
Címlapkép forrása: Adri Salido/Anadolu via Getty Images
