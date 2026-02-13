Felvételek: kiadta Donald Trump a parancsot – Amerika hatalmas katonai erőt mozgat meg

Műholdfelvételeket közölt a Reuters a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozóról és ennek harci kötelékéről. A katonai csapásmérő képességet most rendelte a Közel-Keletre Donald Trump elnök.

Az Egyesült Államok a karibi térségből a Közel-Keletre irányítja át a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót és annak kísérőhajóit. A cél Irán megfélemlítése: Amerika a perzsa államot nukleáris képességének és ballisztikus rakétaprogramjának korlátozására akarja kényszeríteni.

A Reuters műholdfelvételeket közölt a Gerald R. Ford utolsó ismert tartózkodási helyéről:

a képeken a hordozó az Amerikai Virgin-szigetekhez tartozó Saint Thomas mellett tartózkodik.

A videó második szekciójában archív képsorokat láthatunk: a hajó ezeken a korábban készült felvételeken Norvégiából hajózik ki.

A hadihajó 2025. június 24-én hajózott ki a norfolki hadikikötőből, eredetileg európai küldetésre. Később Washington a karibi térségbe irányította, ahol részt vett a Venezuelában végrehajtott amerikai akcióban, amikor elrabolták Caracasból Nicolás Maduro elnököt. A küldetés befejezése helyett most a Közel-Keletre irányították. A legnagyobb és legmodernebb, Ford-osztályú hadihajó küldetését egyszer már meghosszabbították, március végére várták a hazatérést, a mostani vétózgatást ezt újfent eltolja, április végén vagy május elején térhet haza a legénység Virginiába.

