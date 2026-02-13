Itt a nagy bejelentés: minden eddiginél nagyobb csomagot kap Ukrajna

  • Megjelenítés
Portfolio
A Ramstein-formátumként ismert Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport legutóbbi ülésén a partnerek minden eddiginél nagyobb, 38 milliárd dollár összértékű biztonsági támogatási csomagról állapodtak meg a 2026-os évre. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter szerint ez a háború kezdete óta az egyik legnagyobb költségvetési kötelezettségvállalás Ukrajna támogatására - tudósított a Kyiv Post.

Fedorov tájékoztatása szerint a támogatás rendkívül széles körű. Magában foglalja a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését, a légvédelmi rendszereket, a tüzérségi eszközöket, a Patriot-rakétákat, valamint egyéb védelmi képességek erősítését. A 38 milliárd dolláros keretből több mint 6 milliárd dollár már konkrét segélycsomagok formájában körvonalazódott. A csomag egyik kiemelt eleme a hazai hadiipar támogatása. Több mint 2,5 milliárd dollárt különítenek el ukrán gyártmányú drónokra. Emellett 2 milliárd dollár jut légvédelemre, több mint 500 millió dollár a PURL-kezdeményezésre, és jelentős összegeket szánnak tüzérségi lőszerekre, katonai kiképzésre, valamint a tengeri képességek fejlesztésére.

A találkozó egyik legfontosabb eredménye a légvédelem további megerősítése, különösen a Patriot légvédelmi rakétarendszerek terén.

Volodimir Zelenszkij elnök utasítására az ukrán delegáció több európai partnerrel is megállapodott arról, hogy sürgősségi eljárásban, a meglévő nemzeti készletekből szállítanak Patriot-rakétákat Kijevnek. A pontos mennyiségeket a partnerországok kormányzati jóváhagyása után véglegesítik, az ukrán vezetés pedig gyors szállításra számít.

A 2026-os évre több ország is konkrét pénzügyi vállalásokat tett:

  • Norvégia összesen 7 milliárd dollárt ígért, amelyből 1,4 milliárd dollárt drónokra, 700 millió dollárt légvédelmi rendszerekre, 200 millió dollárt pedig tüzérségre fordítanak.
  • Németország egy 11,5 milliárd eurós támogatási keret részeként legalább 1 milliárd eurót biztosít drónok beszerzésére. Emellett finanszírozza az ukrán városok légvédelmét, valamint a dróntámadó egységek felszerelését és működését.
  • Az Egyesült Királyság 2026-ban összesen 3 milliárd fontra emeli katonai támogatását, amelyből mintegy 500 millió fontot légvédelmi képességek megerősítésére szánnak.
  • Dánia 2 milliárd dollárra,
  • Spanyolország 1,2 milliárd dollárra növelte jövőbeli támogatási keretét.
  • Hollandia vállalta, hogy 2026-ban a bruttó hazai terméke legalább 0,25 százalékát Ukrajna védelmének támogatására fordítja.

A felsorolás nem a teljes lista, további országok tettek kisebb vállalásokat még. A pénzügyi és technikai felajánlások mellett stratégiai szintű egyeztetés is zajlott. Ukrajna most először mutatta be partnereinek a 2026-ra vonatkozó védelmi célkitűzéseit, amelyek összhangban állnak az elnök és a katonai vezetés által meghatározott prioritásokkal. Fedorov szerint Kijev világos tervvel és konkrét megoldási javaslatokkal érkezett a tárgyalásokra. Ezeket a koncepciókat

az ukrán fél a nemzetközi védelmi koalícióval együttműködve, közös projektek formájában kívánja megvalósítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

