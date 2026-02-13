  • Megjelenítés
Keményen odaszólt Trumpnak Európa vezető hatalma: már nem is Amerika vezeti a világot?
Portfolio
Friedrich Merz német kancellár a Müncheni Biztonsági Konferencia nyitóbeszédében figyelmeztette Donald Trumpot: az Egyesült Államok elérte hatalmának korlátait, sőt talán már el is veszítette globális vezető szerepét. A kancellár emellett a transzatlanti partnerség megújítását sürgette - írja a Guardian.

Merz pénteki beszédében kifejtette: a régi világrend véget ért, a nagyhatalmi rivalizálás új korszakában pedig

még az Egyesült Államok sem elég erős ahhoz, hogy egyedül járja a maga útját.

Azokra a félelmekre reagálva, amelyek a szabályalapú nemzetközi rend összeomlását vetítették előre, Merz kijelentette: "Attól tartok, ennél nyersebben kell fogalmaznunk. Ez a rend, bármilyen tökéletlen is volt a legjobb pillanataiban, ebben a formájában már nem létezik."

A kancellár hangsúlyozta: a NATO-tagság nemcsak Európa számára jelent stratégiai előnyt, hanem az Egyesült Államoknak is.

Javítsuk hát meg és élesszük újjá együtt a transzatlanti bizalmat

- tette hozzá.

A német kancellár beszéde nyitotta meg az éves konferenciát, amelyen vezető biztonságpolitikai szakértők, számos európai vezető, valamint Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vesz.

A tavalyi találkozón – nem sokkal Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete után – J. D. Vance alelnök azzal keltett megdöbbenést az európai vezetők körében, hogy a kontinens demokráciájának és a szólásszabadságnak az állapotáról oktatta ki partnereit, a jelenet pedig az egész elmúlt évre rányomta a bélyegét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

