Megszólalt az amerikai nagykövet: "ez vár most Európára"

A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia idei ülése éles vitákkal indult, miután Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete határozottan kiállt a Trump-adminisztráció külpolitikai stratégiája mellett. Waltz fellépése közvetlen válasz volt az európai szövetségesek aggodalmaira, amelyeket Friedrich Merz német kancellár foglalt össze nyitóbeszédében.

Fókuszváltás: Európa helyett a nyugati félteke? Waltz a panelbeszélgetésen reagált azokra a kritikákra, amelyek szerint Washington elhanyagolja európai kapcsolatait. Érvelése szerint az USA nem elszigetelődik,

hanem a közvetlen nemzetbiztonsági fenyegetésekre reagál

- számolt be a z NBC.

A nagykövet kiemelte, hogy jelenleg több amerikai állampolgár veszíti életét a Latin-Amerikából és Dél-Amerikából érkező kábítószerek miatt, mint korábban bármelyik háborúban. Ezzel indokolta az adminisztráció irányváltását, hangsúlyozva, hogy egy kormánynak elsősorban a saját polgárait közvetlenül fenyegető veszélyekkel kell foglalkoznia.

A hangulatot Friedrich Merz kancellár alapozta meg, aki Waltz előtt szólalt fel. Merz beszédében kijelentette: Európa többé nem támaszkodhat vakon az amerikai nukleáris ernyőre. Ez a stratégiai autonómia iránti igény jelzi a transzatlanti bizalom megrendülését, amire Waltz az amerikai eredmények felsorolásával válaszolt.

Amikor a moderátor arról kérdezte, hogy Donald Trump valóban egyedül, a szövetségesek nélkül akarja-e alakítani a világpolitikát, Waltz több érvet is felsorakoztatott:

Kiemelte az adminisztráció által elért strukturális változásokat és a megnövekedett hozzájárulásokat.

A közel-keleti megbékélést hozta fel példaként arra, hogy az elnök képes globális koalíciókat alkotni és konfliktusokat lezárni.

Az elnöki „Béketanács” (Board of Peace) létrehozását nevezte meg kulcsfontosságú lépésnek a régió stabilizálása felé.

A NATO és az ENSZ erősebb, és több konfliktus oldódott meg Donald Trumpnak köszönhetően

– fogalmazott a nagykövet.

