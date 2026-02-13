  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával

A The New York Times arról ír, hogy az Egyesült Államok a karibi térségből a Közel-Keletre irányítja át a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót és annak kísérőhajóit.

Amerika az Iránnal szembeni feszültségek közepette a Közel-Keletre irányítja a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót, valamint annak kötelékét. A hajó legénységét csütörtökön tájékoztatták a döntésről. Az információk egyelőre nem nyilvánosak, a lapnak négy, névtelenséget kérő tisztségviselő nyilatkozott.

A hadihajó csatlakozik a Közel-Keleten tartózkodó USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozóhoz és a csapásmérő kötelékhez.

A fejlemények megerősítik Donald Trump korábban meglebegtetett kijelentését, amely szerint az amerikai elnök fontolgatta egy második repülőgép-hordozó küldését a feszült térségbe. Korábban arról volt szó, hogy a USS George H. W. Bush indulhat el, mivel a USS Gerald R. Ford a karibi térségben teljesített küldetést. A hadihajó 2025. június 24-én hajózott ki a norfolki hadikikötőből, eredetileg európai küldetésre. Később Washington a karibi térségbe irányította, ahol részt vett a Venezuelában végrehajtott amerikai akcióban, amikor elrabolták Caracasból Nicolás Maduro elnököt. A küldetés befejezése helyett most a Közel-Keletre irányították. A legnagyobb és legmodernebb, Ford-osztályú hadihajó küldetését egyszer már meghosszabbították, március végére várták a hazatérést, a mostani vétózgatást ezt újfent eltolja, április végén vagy május elején térhet haza a legénység Virginiába.

Washington fokozza a nyomást Iránon, miután a két ország megbeszélései nem vezettek eredményre. A feszültség azt követően erősödött fel újra, hogy a síita hatalomban 2025 legvégén a gazdasági helyzet miatt tüntetések robbantak ki. A demonstrációk hamarosan kormányellenes fordulatot vettek, az utcán a rezsim távozását követelték. Teherán éles fegyverekkel oszlatta fel a tüntetéseket, több ezer ember halálát okozva. Donald Trump amerikai elnök a demonstrálókat a támogatásáról biztosította, valamint fokozta a nyomást az országon. Előbb a USS Abraham Lincoln érkezett a térségbe, valamint folyamatosan F-35 vadászgépek haladnak Irán közelébe. A szakértők szerint

azért van szükség a második repülőgép-hordozóra, mivel így lesz az Egyesült Államoknak valódi lehetősége nagyszabású csapásokat végrehajtani az iszlamista rezsim ellen.

