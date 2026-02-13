  • Megjelenítés
Történelmi bejelentés Zelenszkijtől: kész az első német-ukrán szuperfegyver
Történelmi bejelentés Zelenszkijtől: kész az első német-ukrán szuperfegyver

Volodimir Zelenszkij bemutatta az első, német-ukrán vegyesvállalat által gyártott csapásmérő drónt, amelyet közvetlenül a müncheni biztonsági konferencia előtt adtak át. A létesítmény gyártókapacitása éves szinten akár a tízezer darabot is elérheti – írja a Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február 13-án a Quantum Frontline Industries (QFI) üzemét kereste fel, amely a német Quantum Systems és az ukrán Frontline Robotics közös vállalkozása. A látogatásra Boris Pistorius német védelmi miniszter is elkísérte az államfőt, ahol bemutatták, majd átadták nekik az ukrán–német fejlesztésű Linza 3.0 típusú többcélú drónt.

"Ez egy modern, harctéren bizonyított ukrán technológia, amely mesterséges intelligenciával működik. Képes csapásmérésre, felderítésre, így megvédi katonáinkat" – írta Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében. Az üzem egy éven belül akár tízezer drónt is legyárthat, és az összes eszköz az ukrán fegyveres erőkhöz kerül.

A Frontline Robotics által fejlesztett Linza 3.0 a gyártó többcélú platformjának legfrissebb verziója. Az eszköz mesterséges intelligencián alapuló vizuális-inerciális navigációs rendszerrel rendelkezik.

A drón legfeljebb 4 kilogramm hasznos terhet képes szállítani, hatótávolsága eléri a 15 kilométert, repülési ideje pedig akár a 60 percet is.

A közös gyártás elindítását 2025 decemberében jelentették be. A lépés illeszkedik a Kijev és Berlin által decemberben aláírt szélesebb körű védelmi megállapodásokhoz, melyek keretében Németország egy 1,2 milliárd euró értékű új védelmi csomagot vállalt. A program magában foglalja a Patriot légvédelmi rendszerek hosszú távú fenntartását, ukrán gyártású drónok beszerzését, valamint a Quantum Systems és a Frontline Robotics közötti együttműködési projekteket.

Zelenszkij közlése szerint Ukrajna 2026 végéig további tíz vegyesvállalat létrehozását tervezi, azt azonban nem részletezte, hogy ezek mely országokban jönnének létre. Az elnök korábban arról beszélt, hogy az ukrán dróngyártás Európa-szerte terjeszkedik, és hasonló gyártósorok üzemelnek már az Egyesült Királyságban is. 2025 októberében az államfő utasította a védelmi minisztériumot egy úgynevezett ellenőrzött exportprogram elindítására. Ennek célja, hogy a felesleges katonai eszközök értékesítéséből származó bevételeket a sürgősen szükséges rendszerek fejlesztésébe forgassák vissza.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

