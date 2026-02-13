  • Megjelenítés
Mérlegen a keleti nyitás - de sikerült?
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül

Portfolio
Az amerikai választási kampány közeledtével bizonytalanná vált az Egyesült Államok szerepvállalása az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokban, ami újabb nyomást helyez Kijevre - tudósított a RBK.

Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy az Egyesült Államok kivonul a jelenlegi diplomáciai folyamatból. A döntés hátterében elsősorban belpolitikai megfontolások állhatnak, amelyek a kampányidőszakban egyre inkább felülírják a külpolitikai szempontokat. A források szerint a Fehér Ház a következő hetekben hozhatja meg a végleges döntést, éppen abban az időszakban, amikor az elnök figyelme a kongresszusi választási kampányra összpontosul. Fennáll a kockázat, hogy

az amerikai vezetés politikailag előnytelennek ítéli a békefolyamatban való további aktív részvételt, és egy esetleges megtorpanás vagy összeomlás felelősségét a konfliktusban álló felekre próbálja áthárítani.

Az Egyesült Államok diplomáciai aktivitásának csökkenése érdemben megnehezítené a nemzetközi rendezési erőfeszítéseket, és tovább növelné a bizonytalanságot a térségben. Ez a kockázat nemcsak a közvetlenül érintett országok, hanem a szövetséges államok biztonsági és gazdasági kilátásaira is hatással lehet.

Az ukrán vezetés már most érzékeli, hogy szűkül a diplomáciai mozgástér és fogy az idő. Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy Kijev igyekszik egyértelműen jelezni kompromisszumkészségét, mert nem akarják azt a benyomást kelteni Washingtonban, hogy Ukrajna a háború elhúzódásában érdekelt. Az ukrán államfő jelezte, hogy támogatnak minden olyan amerikai kezdeményezést, amely felgyorsíthatja a rendezést, ugyanakkor ezt csak saját nemzeti érdekeik és tárgyalási pozícióik szoros ellenőrzése mellett tartják elképzelhetőnek. Kijev számára kulcskérdés, hogy a politikai engedmények ne járjanak aránytalan biztonsági vagy gazdasági áldozatokkal.

A diplomáciai stratégia átalakulását jelzi az is, hogy Trump elnök új megközelítést alkalmazva első ízben vont be magas rangú katonai parancsnokokat az Iránnal és Oroszországgal folytatott kulcsfontosságú tárgyalásokba. Ezzel a hadsereg közvetlenebb szerepet kapott a külpolitikai döntések előkészítésében és formálásában. A nagypolitikai manőverek mellett humanitárius lépések is történtek. Melania Trump amerikai first lady közbenjárásának köszönhetően február 12-én egy csoport, az orosz invázió kezdetén Oroszországba hurcolt ukrán gyermek térhetett vissza biztonságban hazájába. A gesztus elsősorban szimbolikus jelentőségű, de ráirányítja a figyelmet a háború civil áldozataira is.

