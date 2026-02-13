Újabb ellenséges lépés Oroszországtól: egyszerűen elzavarta a német kutatókat

A DAAD pénteken közölte, hogy az orosz igazságügyi minisztérium kedden közzétett döntése miatt be kell zárnia moszkvai irodáját.
A "nemkívánatos szervezet" minősítés az orosz törvények szerint azt jelenti, hogy az érintett szervezettel kapcsolatba lépő orosz állampolgárokat akár büntetőjogi felelősségre is lehet vonni.
Johann Wadephul német külügyminiszter a döntést a tudományos együttműködés elleni lépésnek nevezte, és a minősítés visszavonását követelte. "Oroszország szándékosan a félelem és az elszigetelődés légkörét alakítja ki. A külföldi kapcsolatok ápolását egyre inkább büntethetővé teszik" – mondta a Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC) margóján.
Az orosz döntés a dpa írása szerint gyakorlatilag véget vet a német-orosz akadémiai cseréknek, amelyek már így is jelentősen visszaestek a 2022 februárjában kezdődött ukrajnai háború óta.
Bár a DAAD a háború kezdete után korlátozta kapcsolatokat Oroszországgal, és nem küldött oda többé német ösztöndíjasokat, de továbbra is lehetőséget adott orosz állampolgárok számára németországi tanulmányok folytatására, és fenntartotta moszkvai irodáját.
Jelenleg mintegy 200 orosz állampolgár kap DAAD-támogatást Németországban; az országban pedig mintegy 10 500 orosz hallgató tanul.
"Sajnáljuk az orosz kormány döntését" – mondta Joybrato Mukherjee, a DAAD elnöke. Hozzátette, hogy az elmúlt években jelentős volt az érdeklődés a szervezet németországi tanulmányi és kutatási ösztöndíjai iránt. A szervezet leállítja az ösztöndíjpályázatok moszkvai elbírálását, ugyanakkor az orosz pályázók más országokból továbbra is jelentkezhetnek, mivel sokan az ukrajnai háború miatt elhagyták hazájukat - mutatott rá.
