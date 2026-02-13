Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára bejelentette, hogy február 17-18-án a svájci Genfben folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között. A helyszín némileg váratlan, mivel korábban az Egyesült Arab Emírségek fővárosára, Abu-Dzabira, valamint Miamira fogadtak volna a legtöbben. Dzabarov szerint az ukránok állnak a változás hátterében, azt is elmondta, miért:

Úgy tűnik nekem, hogy az ukránok a kezdeményezői ezeknek a különböző városoknak – tévedhetek –, de egyszerűen nem találnak megfelelő helyszínt

– kezdte a gondolatmenetet a politikus.

Ezt követően összekapcsolta egy moszkvai merénylettel, ugyanis szerinte Vlagyimir Alekszejev tábornok lelövésének köze lehet a változtatáshoz:

Az ukrán hírszerző szolgálatok tervezték ezt a terrortámadást, amely szerencsére kudarcot vallott. Azt hiszem, valószínűleg ezért nem akarja Ukrajna most, hogy a tárgyalások Abu-Dzabiban folyjanak

– hangsúlyozta.

Az orosz politikus szerint Kijevnek az „csípte a szemét”, hogy az Egyesült Arab Emírségek kiadta Oroszországnak a katonai vezető elleni merénylet elkövetőjét. Alekszejev túlélte a támadást, a hatóságok pedig egy ukrán származású orosz állampolgárt gyanúsítanak az elkövetéssel. Az ukránok nem ismerték el, hogy közük lenne az akcióhoz. Moszkva szerint a merényletben részt vevők több tagja is Ukrajnába menekült.

