Barrot: Putyin kész akár vegyi fegyvereket is bevetni

Öt nyugati ország közös nyilatkozatban jelentette ki, hogy Alekszej Navalnij halálos idegméreg következtében vesztette életét egy orosz büntetőtelepen. A francia külügyminiszter ezzel párhuzamosan élesen bírálta Vlagyimir Putyint.

Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia kormánya szombaton közös állásfoglalást tett közzé. Ebben arra a következtetésre jutottak, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust két évvel ezelőtt halálos méreganyaggal ölték meg egy orosz büntetőtelepen. Moszkva tagadja, hogy bármilyen felelősség terhelné Navalnij haláláért.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: "Két évvel ezelőtt Alekszej Navalnij az egyik leghalálosabb idegméreg okozta mérgezésbe halt bele.

Most már tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin kész vegyi fegyvereket bevetni saját népe ellen, hogy fenntartsa hatalmát

