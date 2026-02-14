Barrot: Putyin kész akár vegyi fegyvereket is bevetni

Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia kormánya szombaton közös állásfoglalást tett közzé. Ebben arra a következtetésre jutottak, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust két évvel ezelőtt halálos méreganyaggal ölték meg egy orosz büntetőtelepen. Moszkva tagadja, hogy bármilyen felelősség terhelné Navalnij haláláért.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: "Két évvel ezelőtt Alekszej Navalnij az egyik leghalálosabb idegméreg okozta mérgezésbe halt bele.
Most már tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin kész vegyi fegyvereket bevetni saját népe ellen, hogy fenntartsa hatalmát
Il y a deux ans, Alexeï Navalny décédait des suites d’un empoisonnement lié à un des agents chimiques les plus mortels. Nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l’arme chimique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir. La France rend hommage à…— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 14, 2026
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak
Összeomlás szélén a rezsim?
Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja
Kritikus döntést hozott a brit kormány.
Kiderült, hogyan halt meg a Kreml legnagyobb ellensége!
Vegyi fegyvert vethettek be Alekszej Navalnij ellen.
Mi lesz az amerikai gazdasággal, ha már a hamburger is túl drága az embereknek?
Szenvednek a gyorséttermek hazai pályán.
Kiderült: ekkora árat fizet Moszkva hadi gépezete egy kilométerért - Itt van Zelenszkij terve
Létezik egy küszöb, amelynél az orosz haderő megroppanhat.
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!