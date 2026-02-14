  • Megjelenítés
Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. Keir Starmer brit miniszterelnök a fórumon bejelentette, hogy az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe. Starmer leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Pusztító csapássorozat indított Amerika: tíz nap alatt harminc célpontot semmisítettek meg

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) szombaton bejelentette, hogy február 3. és 12. között tíz légicsapást hajtottak végre Szíriában az Iszlám Állam több mint harminc célpontja ellen.

Váratlan lépésre szánta el magát az Egyesült Királyság: harccsoportot küld az Északi-sarkra

Az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe – jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök.

Dermesztő figyelmeztetés érkezett: Európának fel kell készülnie a harcra

Keir Starmer brit miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián kemény hangot ütött meg Oroszországgal szemben, miközben Európa önálló védelmi képességeinek megerősítésére szólított fel. Leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges.

Kulcsfontosságú egyezséget hozhat tető alá Ukrajna

Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapodott a 8,2 milliárd dolláros hitelprogram egyes feltételeinek enyhítéséről – jelentette be szombaton Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettes. Az egyezség kulcsfontosságú a további nemzetközi támogatások, köztük a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósításához is.

Ursula von der Leyen bemondta, hogy mi Európa lényege

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián sürgette, hogy az Európai Unió tegye hatékonnyá az alapszerződésében rögzített kölcsönös védelmi záradékot. Szerinte Európa lényege a kollektív elköteleződés, hogy a tagállamok kiállnak egymásért agresszió esetén.

Teljes körű konfrontáció esélyére hívta fel a figyelmet a kínai külügyminiszter

Vang Ji kínai külügyminiszter szombaton, a müncheni biztonságpolitikai konferencián óva intette Washingtont attól, hogy "ösztönösen" eltávolodjon Pekingtől, és inkább az együttműködést szorgalmazta.

Sejtelmesen üzent az orosz-ukrán háború lezárásáról az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián kijelentette: az Egyesült Államok továbbra is egy ukrajnai békemegállapodás elérésén dolgozik, de egyelőre kérdéses, hogy Oroszország valóban kész-e a háború lezárására.

Marco Rubio keményen nekiment az ENSZ-nek

Az amerikai külügyminiszter bírálta az ENSZ szerepét a világ konfliktusainak kezelésében, írja a Sky News.

A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ

Az Európai Unió és Kína közötti együttműködés mélyítésére és egymás alapvető érdekeinek tiszteletben tartására szólított fel pénteken Münchenben a kínai külügyminiszter.

Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak

Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak - derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki közleményéből.

Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet

India globális nagyhatalmi ambíciókat dédelget, ám ehhez a világ egyik legerősebb hadseregének felépítésére van szüksége. Mivel az országban a saját hadiipar nem tud az elvárásoknak megfelelő technológiát megvillantani, ezért kénytelenek a külföldi partnerekre támaszkodni számos beszerzésben. 2025 tavaszán a Pakisztánnal kirobbanó összecsapások rávilágítottak az országban, hogy mindenképpen szükségük van ötödik generációs vadászgépekre, de a lehetséges választások nehéz helyzetbe sodorják Újdelhit. Jelenleg kizárólag rossz lehetőségek látszanak, ezek között rendkívül nehéz lesz előnyös megoldást elérni.

5127-en érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.

A beléptetettek közül a rendőrség 8 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a közleményben.

Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást

Az Egyesült Államok hadserege hetekig tartó, folyamatos katonai műveletekre készül Irán ellen arra az esetre, ha Donald Trump elnök elrendelné a támadást – értesült a Reuters két amerikai tisztviselőtől. A tervek a két ország eddigi konfliktusainál jóval súlyosabb összecsapást vetítenek előre.

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. A Mücnheni Biztonságpolitikai Konferencián az európai vezetők határozott kiállást sürgettek Európa és Ukrajna érdekeinek védelmében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

