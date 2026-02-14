Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton

India globális nagyhatalmi ambíciókat dédelget, ám ehhez a világ egyik legerősebb hadseregének felépítésére van szüksége. Mivel az országban a saját hadiipar nem tud az elvárásoknak megfelelő technológiát megvillantani, ezért kénytelenek a külföldi partnerekre támaszkodni számos beszerzésben. 2025 tavaszán a Pakisztánnal kirobbanó összecsapások rávilágítottak az országban, hogy mindenképpen szükségük van ötödik generációs vadászgépekre, de a lehetséges választások nehéz helyzetbe sodorják Újdelhit. Jelenleg kizárólag rossz lehetőségek látszanak, ezek között rendkívül nehéz lesz előnyös megoldást elérni.