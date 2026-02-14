  • Megjelenítés
Dermesztő figyelmeztetés érkezett: Európának fel kell készülnie a harcra
Portfolio
Keir Starmer brit miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián kemény hangot ütött meg Oroszországgal szemben, miközben Európa önálló védelmi képességeinek megerősítésére szólított fel. Leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges.

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy Oroszország a háború mellett jelenleg is újrafegyverkezik és újjászervezi haderejét. Hivatkozott a NATO figyelmeztetésére, amely szerint

Oroszország az évtized végére képes lehet katonai erőt bevetni a szövetség ellen.

A miniszterelnök szerint Oroszország hibrid fenyegetései az egész kontinensre kiterjednek: dezinformációval szít megosztottságot, kibertámadásokkal és szabotázzsal nehezíti a mindennapi életet, valamint olyan populista erőkkel működik együtt, amelyek aláássák az európai értékeket.

Starmer hangsúlyozta, hogy London nem keresi a konfliktust, célja a tartós béke, a stratégiai stabilitás és a nemzetközi jogrend helyreállítása. Ugyanakkor leszögezte:

Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges.

A brit kormányfő szerint Európa "alvó óriás", amelynek gazdasága több mint tízszerese az orosznak, és jelentős védelmi képességekkel rendelkezik. Mindez mégsem áll össze hatékony egésszé: a széttagolt ipari tervezés és beszerzés egyes területeken hiányosságokhoz, máshol pedig hatalmas párhuzamosságokhoz vezet. Példaként említette, hogy Európa tízféle alapharckocsi-típust tart rendszerben, míg az Egyesült Államok egyetlen egyet.

Starmer megerősítette az Egyesült Királyság elkötelezettségét a NATO 5. cikkelye mellett,

amely kimondja, hogy a szövetség bármely tagja elleni támadás mindegyikük elleni támadásnak minősül.

Minden NATO-tagállamnak mondom: az 5. cikkely iránti elkötelezettségünk ma is ugyanolyan mély, mint valaha, és ne legyen kétség afelől, hogy ha szólítanak, az Egyesült Királyság a segítségetekre siet

– fogalmazott.

Címlapkép forrása: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images

