Dermesztő figyelmeztetés érkezett: Európának fel kell készülnie a harcra

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy Oroszország a háború mellett jelenleg is újrafegyverkezik és újjászervezi haderejét. Hivatkozott a NATO figyelmeztetésére, amely szerint
Oroszország az évtized végére képes lehet katonai erőt bevetni a szövetség ellen.
A miniszterelnök szerint Oroszország hibrid fenyegetései az egész kontinensre kiterjednek: dezinformációval szít megosztottságot, kibertámadásokkal és szabotázzsal nehezíti a mindennapi életet, valamint olyan populista erőkkel működik együtt, amelyek aláássák az európai értékeket.
Starmer hangsúlyozta, hogy London nem keresi a konfliktust, célja a tartós béke, a stratégiai stabilitás és a nemzetközi jogrend helyreállítása. Ugyanakkor leszögezte:
Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges.
A brit kormányfő szerint Európa "alvó óriás", amelynek gazdasága több mint tízszerese az orosznak, és jelentős védelmi képességekkel rendelkezik. Mindez mégsem áll össze hatékony egésszé: a széttagolt ipari tervezés és beszerzés egyes területeken hiányosságokhoz, máshol pedig hatalmas párhuzamosságokhoz vezet. Példaként említette, hogy Európa tízféle alapharckocsi-típust tart rendszerben, míg az Egyesült Államok egyetlen egyet.
Starmer megerősítette az Egyesült Királyság elkötelezettségét a NATO 5. cikkelye mellett,
amely kimondja, hogy a szövetség bármely tagja elleni támadás mindegyikük elleni támadásnak minősül.
Minden NATO-tagállamnak mondom: az 5. cikkely iránti elkötelezettségünk ma is ugyanolyan mély, mint valaha, és ne legyen kétség afelől, hogy ha szólítanak, az Egyesült Királyság a segítségetekre siet
– fogalmazott.
Címlapkép forrása: Suzanne Plunkett - WPA Pool/Getty Images
