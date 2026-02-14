Fegyveresek jelentek meg a kórházban: életmentő műtéteket függesztettek fel a konfliktuszónában

A szervezet közleménye szerint az elmúlt hónapokban a Hán-Júniszban található Nászer kórház különböző pontjain az MSF munkatársai és a betegek is fegyvereseket, köztük maszkos alakokat láttak. A tűzszünet óta ezek az incidensek gyakoribbá váltak: a megfélemlítés mellett a betegek önkényes fogvatartásáról is érkeztek beszámolók. Az MSF képviselője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy bizonyos életmentő szolgáltatásokat – például a fekvőbeteg-ellátást és a sürgős sebészeti beavatkozásokat – továbbra is biztosítanak.

A Hamász irányítása alatt álló belügyminisztérium közleményében azt állította, hogy elkötelezett a kórházakon belüli fegyveres jelenlét megakadályozása mellett, és jogi lépéseket tesz a felelősökkel szemben.

A minisztérium magyarázata szerint egyes gázai családok fegyveres tagjai hatoltak be a kórházakba, ám további részleteket nem közöltek.

Izrael korábban többször is bizonyítékokat mutatott be arra vonatkozóan, hogy palesztin fegyveres csoportok műveleti bázisként használják az egészségügyi intézményeket, visszaélve azok védett státuszával.

A korábbi túszok beszámolói szintén megerősítették, hogy a Nászer kórházban tartották őket fogva.

Izrael a hónap elején bejelentette, hogy március 1-jétől nem engedélyezi az MSF tevékenységét Gázában és Ciszjordániában, mivel a szervezet megtagadta palesztin alkalmazottai névsorának átadását. Az MSF ezt a lépést a segélyezés akadályozására szolgáló "ürügynek" nevezte. Izrael korábban azzal vádolta a segélyszervezetet, hogy legalább két alkalmazottja a Palesztin Iszlám Dzsihád, illetve a Hamász terrorszervezet tagja volt.

