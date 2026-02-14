  • Megjelenítés
Felháborító jelentés látott napvilágot: titokzatos holttestek sorsa borzolja a kedélyeket Iránban
Globál

Felháborító jelentés látott napvilágot: titokzatos holttestek sorsa borzolja a kedélyeket Iránban

MTI
Egy teheráni halottasházban tárolt ötven azonosítatlan női holttestről tett bejelentést szombaton egy iráni parlamenti bizottság egyik tagja. Bár az ILNA iráni hírügynökség által idézett Mohammed Szirádzs szerint a holttestek mellett nem találtak személyazonosító dokumentumot, és senki nem kérte ki őket, orvosi források szerint meggyilkolt tüntetőkről van szó.

Az igazságügyi hatóságok alatt működő, a többi között a halotti bizonyítványok kiadásáért is felelős Iráni Orvosok Jogi Szövetsége korábban arról számolt be, hogy a nőket "az események" - azaz a tüntetések - idején gyilkolták meg, a holttesteket pedig azonosították és átadták a hozzátartozóknak.

A botrány egy teheráni szociológus hallgatók által kiadott, a Telegramon is közzétett jelentés miatt robbant ki,

abban ugyanis a diákok azt közölték, hogy egy külvárosi halottasházban őrzik a holttesteket, amelyek közül az egyiknek például össze vannak szorítva a fogai és az egész arca vérrel van borítva.

"A félelem és a harag még ebben az állapotban is látszik az arcán" - olvasható a jelentésben, amelyben felteszik a kérdést, kik voltak azok a nők, akiknek a holtteste a halottasházban van.

Még több Globál

Kritikus helyzetbe került az afrikai ország: már az USA is beavatkozott a tömeges gyilkosságok miatt

Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Iránban december végén törtek ki tüntetések az elszabadult infláció és a rossz gazdasági helyzet miatt, a megmozdulások pedig hamar kormányellenes színezetet kaptak és országos méretűvé duzzadtak. A hatóságok keményen felléptek a tiltakozók ellen, az Egyesült Államokban működő HRANA emberi jogi szervezet pedig úgy tudja, már több mint 7000 embert öltek meg a demonstrációkkal összefüggésben, köztük mintegy 6500 tiltakozót és több mint 50 ezer embert vettek őrizetbe.

Az iráni kormány ezzel szemben azt állítja, hogy az Egyesült Államok és Izrael által felbérelt "zsoldosok" szítják a megmozdulásokat, amelyeken hivatalos adatok szerint 3117-en haltak meg.

Kapcsolódó cikkünk

Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak

Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást

Trump szakított minden szabállyal: amit a katonák előtt mondott, arra még nem volt példa

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility