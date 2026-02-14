Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak

Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah száműzetésben élő fia szombaton az amerikai katonai beavatkozás mellett érvelt. Azt állította, hogy a lépés életek megmentését szolgálná, egyúttal arra sürgette a Trump-kormányzatot, hogy ne húzza sokáig a tárgyalásokat Teheránnal a nukleáris megállapodás ügyében.

A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia margóján a Reutersnek nyilatkozó Reza Pahlavi szerint az iráni vezetés az összeomlás szélén áll. Úgy véli,

egy támadás gyengíthetné a rezsimet, illetve felgyorsíthatná annak bukását.

A konferenciáról egyébként az iráni kormánytisztviselőket kizárták.

Idő kérdése az egész. Abban reménykedünk, hogy egy támadás felgyorsítja a folyamatot, és az emberek végre újra az utcára vonulhatnak, egészen a rezsim végleges bukásáig

– mondta Pahlavi. A politikus az Egyesült Államokban él, és még az 1979-es iszlám forradalom előtt hagyta el Iránt.

Az iráni ellenzék megosztott a rivális csoportok és ideológiai irányzatok miatt, melyek közé tartoznak a Pahlavit támogató monarchisták is. Szervezett jelenlétük az Iszlám Köztársaságon belül csekélynek tűnik. Trump egy korábbi interjúban maga is szkeptikusan nyilatkozott Pahlavi iráni támogatottságáról.

A Trump-kormányzat tárgyalásokat kezdett Iránnal egy esetleges nukleáris megállapodás érdekében, miközben Washington katonai erőket csoportosított át a térségbe. Amerikai és iráni diplomaták a múlt héten Ománban egyeztettek, és a napokban újabb fordulóra számítanak. Pahlavi szerint az irániak abban reménykednek, hogy Washington végül felismeri a tárgyalások hiábavalóságát, és "megteszi, amit Trump ígért: kiáll a nép mellett".

Trump pénteken, egy észak-karolinai támaszponton tartott beszédében maga is nehéznek minősítette az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalásokat. Célzott rá, hogy

az elrettentés lehet a kulcs a helyzet békés rendezéséhez.

Két névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő pedig a Reutersnek megerősítette: az amerikai hadsereg felkészül egy esetleges, hetekig tartó Irán elleni hadműveletre, amennyiben az elnök elrendelné a támadást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio