  • Megjelenítés
Kritikus helyzetbe került az afrikai ország: már az USA is beavatkozott a tömeges gyilkosságok miatt
Globál

Kritikus helyzetbe került az afrikai ország: már az USA is beavatkozott a tömeges gyilkosságok miatt

MTI
Ismeretlen fegyveresek meggyilkoltak legkevesebb 46 embert szombaton Nigéria közép-nyugati részén, Niger állam három falujában - közölték segélymunkások.

Az AFP francia hírügynökséget tájékoztató segélymunkás szerint 38 emberrel Konkoso faluban végeztek lőfegyverrel, illetve késsel, hetet Tungan Makeriben, egy embert pedig Pissában öltek meg. A három falu Borgu kormányzóságban található, Kwara állam határán, ahol február eleje óta több mint százhatvan embert mészároltak le dzsihadisták.

A véres támadások és tömeges emberrablások kiújulása miatt az Egyesült Államok bírálta a nigériai kormányt, amiért képtelen megfékezni az erőszakot.

Nigériában tizenhat éve tartanak az összetűzések a dzsihadistákkal az ország északkeleti részén.

Dzsihadista csoportok garázdálkodnak az ország északnyugati és középnyugati részén is, kihasználva a szomszédos országokban - Nigerben és Burkina Fasóban - egyre növekvő instabilitást.

Még több Globál

Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kiderült, mit ajánlott fel Oroszország Ukrajnának a háború azonnali lezárásáért cserébe - Zelenszkij elárulta az amerikai javaslatot is

Számos fegyveres banda pusztítja a falvakat, legyilkolva és kirabolva a lakosokat.

Az egyik nyilatkozó segélymunkás szerint Konkoso házainak mintegy 80 százalékát felgyújtották.

Niger állam (nem összetévesztendő a szomszédos Niger országgal, Nigéria hasonlóan az USA-hoz szövetségi köztársaság) rendőrsége megerősítette a Tungan Makeri-i támadást. Szóvivőjük elmondta, hogy a feltételezett banditák kora reggel rohanták le a falut, és a támadásban hat ember veszítette életét. Több házat felgyújtottak, egyelőre ismeretlen számú lakost elraboltak.

A támadók több tucat motorkerékpáron érkeztek, mindegyiken két-három fegyveres ült.

Kapcsolódó cikkünk

Rejtélyes kommandó hozná a frászt Amerikára - Miért retteg a Nyugat Irán elitalakulatától?

Peking megvillantotta a legújabb szuperdrónját: a jövőben ez lehet a tengeri hadviselés csúcsa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility