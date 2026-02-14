Kritikus helyzetbe került az afrikai ország: már az USA is beavatkozott a tömeges gyilkosságok miatt

Az AFP francia hírügynökséget tájékoztató segélymunkás szerint 38 emberrel Konkoso faluban végeztek lőfegyverrel, illetve késsel, hetet Tungan Makeriben, egy embert pedig Pissában öltek meg. A három falu Borgu kormányzóságban található, Kwara állam határán, ahol február eleje óta több mint százhatvan embert mészároltak le dzsihadisták.
A véres támadások és tömeges emberrablások kiújulása miatt az Egyesült Államok bírálta a nigériai kormányt, amiért képtelen megfékezni az erőszakot.
Nigériában tizenhat éve tartanak az összetűzések a dzsihadistákkal az ország északkeleti részén.
Dzsihadista csoportok garázdálkodnak az ország északnyugati és középnyugati részén is, kihasználva a szomszédos országokban - Nigerben és Burkina Fasóban - egyre növekvő instabilitást.
Számos fegyveres banda pusztítja a falvakat, legyilkolva és kirabolva a lakosokat.
Az egyik nyilatkozó segélymunkás szerint Konkoso házainak mintegy 80 százalékát felgyújtották.
Niger állam (nem összetévesztendő a szomszédos Niger országgal, Nigéria hasonlóan az USA-hoz szövetségi köztársaság) rendőrsége megerősítette a Tungan Makeri-i támadást. Szóvivőjük elmondta, hogy a feltételezett banditák kora reggel rohanták le a falut, és a támadásban hat ember veszítette életét. Több házat felgyújtottak, egyelőre ismeretlen számú lakost elraboltak.
A támadók több tucat motorkerékpáron érkeztek, mindegyiken két-három fegyveres ült.
