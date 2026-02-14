Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Barrot: Putyin kész akár vegyi fegyvereket is bevetni
Öt nyugati ország közös nyilatkozatban jelentette ki, hogy Alekszej Navalnij halálos idegméreg következtében vesztette életét egy orosz büntetőtelepen. A francia külügyminiszter ezzel párhuzamosan élesen bírálta Vlagyimir Putyint.
Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja
Az Egyesült Királyság 2026-ban ismét tengerre vezényli repülőgép-hordozó harccsoportját, hogy az egyre fokozódó orosz katonai aktivitásra válaszul megerősítse az észak-atlanti térség biztonságát - írja a Sky News.
Kiderült, hogyan halt meg a Kreml legnagyobb ellensége!
Az Egyesült Királyság és szövetségesei szerint Alekszej Navalnij, a Vlagyimir Putyin legjelentősebb hazai ellenfeleként ismert vezető mérgezés áldozata lett a börtönben. A vádak alapján egy ecuadori nyílméregbékákban előforduló halálos toxinnal végeztek vele.
Kiderült: ekkora árat fizet Moszkva hadi gépezete egy kilométerért - Itt van Zelenszkij terve
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében az orosz támadások okozta pusztításról, az ukrán ellenállóképességről és a biztonsági garanciák szükségességéről szólt a Sky News beszámolója szerint. Az ukrán elnök szerint Moszkva minden egyes elfoglalt kilométerért 156 katonával fizet. Az elnök becslése szerint Oroszország havonta mintegy 40 ezer embert mozgósít - az ukrán cél az, hogy havonta legalább 50 ezer megszállót iktassanak ki. Ez a veszteségi szint már Oroszország számára is súlyos lenne, és hatással lehetne Putyin döntéseire, véli a vezető.
Pusztító csapássorozat indított Amerika: tíz nap alatt harminc célpontot semmisítettek meg
Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) szombaton bejelentette, hogy február 3. és 12. között tíz légicsapást hajtottak végre Szíriában az Iszlám Állam több mint harminc célpontja ellen.
Váratlan lépésre szánta el magát az Egyesült Királyság: harccsoportot küld az Északi-sarkra
Az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe – jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök.
Dermesztő figyelmeztetés érkezett: Európának fel kell készülnie a harcra
Keir Starmer brit miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián kemény hangot ütött meg Oroszországgal szemben, miközben Európa önálló védelmi képességeinek megerősítésére szólított fel. Leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges.
Kulcsfontosságú egyezséget hozhat tető alá Ukrajna
Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapodott a 8,2 milliárd dolláros hitelprogram egyes feltételeinek enyhítéséről – jelentette be szombaton Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettes. Az egyezség kulcsfontosságú a további nemzetközi támogatások, köztük a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósításához is.
Ursula von der Leyen bemondta, hogy mi Európa lényege
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián sürgette, hogy az Európai Unió tegye hatékonnyá az alapszerződésében rögzített kölcsönös védelmi záradékot. Szerinte Európa lényege a kollektív elköteleződés, hogy a tagállamok kiállnak egymásért agresszió esetén.
Teljes körű konfrontáció esélyére hívta fel a figyelmet a kínai külügyminiszter
Vang Ji kínai külügyminiszter szombaton, a müncheni biztonságpolitikai konferencián óva intette Washingtont attól, hogy "ösztönösen" eltávolodjon Pekingtől, és inkább az együttműködést szorgalmazta.
Sejtelmesen üzent az orosz-ukrán háború lezárásáról az amerikai külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián kijelentette: az Egyesült Államok továbbra is egy ukrajnai békemegállapodás elérésén dolgozik, de egyelőre kérdéses, hogy Oroszország valóban kész-e a háború lezárására.
Marco Rubio keményen nekiment az ENSZ-nek
Az amerikai külügyminiszter bírálta az ENSZ szerepét a világ konfliktusainak kezelésében, írja a Sky News.
A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ
Az Európai Unió és Kína közötti együttműködés mélyítésére és egymás alapvető érdekeinek tiszteletben tartására szólított fel pénteken Münchenben a kínai külügyminiszter.
Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak
Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak - derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki közleményéből.
Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet
India globális nagyhatalmi ambíciókat dédelget, ám ehhez a világ egyik legerősebb hadseregének felépítésére van szüksége. Mivel az országban a saját hadiipar nem tud az elvárásoknak megfelelő technológiát megvillantani, ezért kénytelenek a külföldi partnerekre támaszkodni számos beszerzésben. 2025 tavaszán a Pakisztánnal kirobbanó összecsapások rávilágítottak az országban, hogy mindenképpen szükségük van ötödik generációs vadászgépekre, de a lehetséges választások nehéz helyzetbe sodorják Újdelhit. Jelenleg kizárólag rossz lehetőségek látszanak, ezek között rendkívül nehéz lesz előnyös megoldást elérni.
5127-en érkeztek Ukrajnából pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.
A beléptetettek közül a rendőrség 8 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a közleményben.
Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást
Az Egyesült Államok hadserege hetekig tartó, folyamatos katonai műveletekre készül Irán ellen arra az esetre, ha Donald Trump elnök elrendelné a támadást – értesült a Reuters két amerikai tisztviselőtől. A tervek a két ország eddigi konfliktusainál jóval súlyosabb összecsapást vetítenek előre.
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. A Mücnheni Biztonságpolitikai Konferencián az európai vezetők határozott kiállást sürgettek Európa és Ukrajna érdekeinek védelmében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak
Összeomlás szélén a rezsim?
Mi lesz az amerikai gazdasággal, ha már a hamburger is túl drága az embereknek?
Szenvednek a gyorséttermek hazai pályán.
