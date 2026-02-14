Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében az orosz támadások okozta pusztításról, az ukrán ellenállóképességről és a biztonsági garanciák szükségességéről szólt a Sky News beszámolója szerint. Az ukrán elnök szerint Moszkva minden egyes elfoglalt kilométerért 156 katonával fizet. Az elnök becslése szerint Oroszország havonta mintegy 40 ezer embert mozgósít - az ukrán cél az, hogy havonta legalább 50 ezer megszállót iktassanak ki. Ez a veszteségi szint már Oroszország számára is súlyos lenne, és hatással lehetne Putyin döntéseire, véli a vezető.