Teljes körű konfrontáció esélyére hívta fel a figyelmet a kínai külügyminiszter

Vang Ji kínai külügyminiszter szombaton, a müncheni biztonságpolitikai konferencián óva intette Washingtont attól, hogy "ösztönösen" eltávolodjon Pekingtől, és inkább az együttműködést szorgalmazta.

A kínai diplomácia vezetője "pozitív és pragmatikus" Kína-politikát sürgetett az Egyesült Államok részéről. Hangsúlyozta: mindkét fél számára az együttműködés biztosítaná a legjobb eredményeket.

Vang Ji szerint az ezzel ellentétes út a Kínától való gazdasági elszakadás, az ellátási láncok megszakítása, valamint

a tisztán érzelmi alapú, teljes körű konfrontáció lenne.

Ezt a forgatókönyvet a miniszter határozottan elutasította.

Forrás: Reuters

