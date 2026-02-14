Teljes körű konfrontáció esélyére hívta fel a figyelmet a kínai külügyminiszter

A kínai diplomácia vezetője "pozitív és pragmatikus" Kína-politikát sürgetett az Egyesült Államok részéről. Hangsúlyozta: mindkét fél számára az együttműködés biztosítaná a legjobb eredményeket.
Vang Ji szerint az ezzel ellentétes út a Kínától való gazdasági elszakadás, az ellátási láncok megszakítása, valamint
a tisztán érzelmi alapú, teljes körű konfrontáció lenne.
Ezt a forgatókönyvet a miniszter határozottan elutasította.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
