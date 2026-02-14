Ursula von der Leyen bemondta, hogy mi Európa lényege

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián sürgette, hogy az Európai Unió tegye hatékonnyá az alapszerződésében rögzített kölcsönös védelmi záradékot. Szerinte Európa lényege a kollektív elköteleződés, hogy a tagállamok kiállnak egymásért agresszió esetén.

Ursula von der Leyen szombati beszédében hangsúlyozta, hogy

a kölcsönös védelem nem opcionális lehetőség az unió számára, hanem szerződésben vállalt kötelezettség.

Az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének 7. bekezdése kimondja: amennyiben egy tagállamot fegyveres támadás ér, a többi tagállam köteles segítséget nyújtani. A bizottsági elnök szerint ezt az eddig nagyrészt elméleti síkon létező rendelkezést a gyakorlatban is működőképessé kell tenni.

Ez a kollektív elköteleződésünk, hogy kiállunk egymásért agresszió esetén – egyszerűbben fogalmazva: egy mindenkiért, mindenki egyért. Ez Európa lényege

– fogalmazott von der Leyen a konferencián.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU