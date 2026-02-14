  • Megjelenítés
FONTOS Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Váratlan lépésre szánta el magát az Egyesült Királyság: harccsoportot küld az Északi-sarkra
Váratlan lépésre szánta el magát az Egyesült Királyság: harccsoportot küld az Északi-sarkra

Az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe – jelentette be Keir Starmer brit miniszterelnök.

A kötelék zászlóshajója a HMS Prince of Wales lesz, az egység pedig az Egyesült Államok, Kanada, valamint más NATO-szövetségesek erőivel közösen hajt majd végre műveleteket. Keir Starmer a döntést az euroatlanti biztonság iránti brit elkötelezettség határozott demonstrációjának nevezte.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy London szorosabbra fűzi nukleáris együttműködését Franciaországgal. Kiemelte: az Egyesült Királyság az egyetlen olyan európai atomhatalom, amely már évtizedekkel ezelőtt felajánlotta nukleáris elrettentő képességét valamennyi NATO-tagállam védelmére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

