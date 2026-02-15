  • Megjelenítés
A feltörekvő európai ország saját atomfegyvert akar, már tárgyalnak róla
Globál

A feltörekvő európai ország saját atomfegyvert akar, már tárgyalnak róla

Portfolio
Lengyelországnak saját atomfegyver kifejlesztését is fontolóra kellene vennie az Oroszország jelentette fokozódó fenyegetés miatt – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a Polsat News televíziónak adott interjújában.

"Nagy híve vagyok annak, hogy Lengyelország csatlakozzon egy nukleáris programhoz" – idézte Nawrockit a Bloomberg. Hozzátette: egyelőre nem tudja megmondani, mikor kezdődhetne el a konkrét munka a saját nukleáris elrettentő erő megvalósítása érdekében. Álláspontját azzal indokolta, hogy Lengyelország egy fegyveres konfliktus közvetlen szomszédságában fekszik, az agresszív, birodalmi orosz politika pedig egyértelmű fenyegetést jelent az országra nézve.

Nawrocki nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Friedrich Merz német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián bejelentette: tárgyalásokat folytat Franciaországgal egy esetleges európai nukleáris védelmi együttműködésről. Merz a transzatlanti kapcsolatok újragondolását sürgette, hivatkozva a Donald Trump második elnöki ciklusával járó bizonytalanságokra.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen kijelentette: innen már nincs visszaút

Vészjósló figyelmeztetés Macron elnöktől: Európának be kell rendezkednie az orosz agresszióra

Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atomfegyverekről tárgyal Európa legerősebb hatalma

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy országnak a nemzetközi szabályozások tiszteletben tartásával kellene elmozdulnia a saját nukleáris képességek kiépítése felé. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok jóváhagyná-e ezt az irányváltást – tekintettel arra, hogy Varsó aláírta az atomsorompó-egyezményt –, Nawrocki így felelt: "ezt nem tudom, de lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megkezdhessük a munkát."

Varsó tavaly megállapodást kötött Párizzsal, amelyről Donald Tusk miniszterelnök úgy vélekedett:

Még több Globál

Trump bejelentette: világraszóló tervet mutatnak be Washingtonban - Orbán Viktor is jelen lesz

Veszélyes hálózat működik Európában: fiatalokat szerveznek be pénzért, hogy áruljanak el mindent

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

utat nyithat Lengyelország számára, hogy részesüljön a francia nukleáris elrettentő erő nyújtotta védelemből.

A biztonsági helyzetet súlyosbítja, hogy szeptemberben – egy Ukrajna elleni orosz légitámadás során – több mint húsz drón sértette meg a lengyel légteret. Lengyelország bruttó hazai termékének (GDP) csaknem öt százalékát fordítja védelmi kiadásokra, emellett az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramjának is a legnagyobb kedvezményezettje.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Rafal Guz

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elon Musk segítségével csapdába csalták az orosz katonákat, akik maguk árulták el pozícióikat
Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility