A feltörekvő európai ország saját atomfegyvert akar, már tárgyalnak róla

Lengyelországnak saját atomfegyver kifejlesztését is fontolóra kellene vennie az Oroszország jelentette fokozódó fenyegetés miatt – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a Polsat News televíziónak adott interjújában.

"Nagy híve vagyok annak, hogy Lengyelország csatlakozzon egy nukleáris programhoz" – idézte Nawrockit a Bloomberg. Hozzátette: egyelőre nem tudja megmondani, mikor kezdődhetne el a konkrét munka a saját nukleáris elrettentő erő megvalósítása érdekében. Álláspontját azzal indokolta, hogy Lengyelország egy fegyveres konfliktus közvetlen szomszédságában fekszik, az agresszív, birodalmi orosz politika pedig egyértelmű fenyegetést jelent az országra nézve.

Nawrocki nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Friedrich Merz német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián bejelentette: tárgyalásokat folytat Franciaországgal egy esetleges európai nukleáris védelmi együttműködésről. Merz a transzatlanti kapcsolatok újragondolását sürgette, hivatkozva a Donald Trump második elnöki ciklusával járó bizonytalanságokra.

A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy országnak a nemzetközi szabályozások tiszteletben tartásával kellene elmozdulnia a saját nukleáris képességek kiépítése felé. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok jóváhagyná-e ezt az irányváltást – tekintettel arra, hogy Varsó aláírta az atomsorompó-egyezményt –, Nawrocki így felelt: "ezt nem tudom, de lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megkezdhessük a munkát."

Varsó tavaly megállapodást kötött Párizzsal, amelyről Donald Tusk miniszterelnök úgy vélekedett:

utat nyithat Lengyelország számára, hogy részesüljön a francia nukleáris elrettentő erő nyújtotta védelemből.

A biztonsági helyzetet súlyosbítja, hogy szeptemberben – egy Ukrajna elleni orosz légitámadás során – több mint húsz drón sértette meg a lengyel légteret. Lengyelország bruttó hazai termékének (GDP) csaknem öt százalékát fordítja védelmi kiadásokra, emellett az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramjának is a legnagyobb kedvezményezettje.

