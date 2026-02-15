Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a Müncheni Biztonsági Konferencián kijelentette: a tagállamok egyelőre nem állnak készen arra, hogy céldátumot határozzanak meg Ukrajna uniós csatlakozására.
Újabb települést foglaltak el az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy csapataik elfoglalták Cvitkove falut Ukrajna délkeleti Zaporizzsja régiójában – jelentette a TASS állami hírügynökség.
Oroszország így már
a Zaporizzsja régió mintegy 75%-át ellenőrzi.
Tíz ukrán drónos alázta meg a NATO elit egységeit egy hadgyakorlaton - Drónháborús rémálom a fronton
Komoly figyelmeztetést kapott a NATO egy észtországi hadgyakorlaton: mindössze tíz ukrán drónspecialista két zászlóaljnyi szövetséges erőt tett harcképtelenné a szimuláció során. A tapasztalatok szerint a nyugati hadseregek még mindig nincsenek strukturálisan felkészülve arra a drónintenzív hadviselésre, amely ma Ukrajnában zajlik.
Ukrán dróntámadás ért egy fontos kikötőt
Oroszország fekete-tengeri kikötője, Taman, amelyet kőolajtermékek, gabona, szén és árucikkek szállítására használnak, megrongálódott egy ukrán drón támadás következtében – jelentette be vasárnap Oroszország Krasznodar régiójának kormányzója.
Iparági források szerint tavaly körülbelül 4,16 millió tonna olajterméket szállítottak Tamanon keresztül.
Kondratyev szerint
több mint 100 ember dolgozott a kikötőben több tűz oltásán.
Ukrajna az elmúlt napokban újra megkezdte a támadásokat az orosz energiainfrastruktúra ellen, miután lejárt az Egyesült Államok által közvetített moratórium az ilyen támadásokra. Oroszország többször is célba vette Ukrajna energia- és közüzemi infrastruktúráját, megrongálva a fűtést és az áramellátást több százezer ember számára a szokatlanul hideg tél közepén.
Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza a diplomáciai egyeztetések felé tolódott: a mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma a háborúban álló ország támogatása. Keir Starmer brit miniszterelnök a fórumon bejelentette, hogy az Egyesült Királyság még az idén egy repülőgép-hordozó vezette csapásmérő köteléket vezényel az Atlanti-óceán északi részére és a sarkvidéki térségbe. Starmer leszögezte: Európának képesnek kell lennie az elrettentésre, és készen kell állnia a harcra, ha szükséges. Öt nyugati ország közös nyilatkozatban jelentette ki, hogy Alekszej Navalnij halálos idegméreg következtében vesztette életét egy orosz büntetőtelepen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Tíz ukrán drónos alázta meg a NATO elit egységeit - Drónháborús rémálom a fronton
Gyakorlatilag nincs valódi rejtőzködés.
