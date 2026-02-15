Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Oroszország fekete-tengeri kikötője, Taman, amelyet kőolajtermékek, gabona, szén és árucikkek szállítására használnak, megrongálódott egy ukrán drón támadás következtében – jelentette be vasárnap Oroszország Krasznodar régiójának kormányzója.

Iparági források szerint tavaly körülbelül 4,16 millió tonna olajterméket szállítottak Tamanon keresztül.

Kondratyev szerint

több mint 100 ember dolgozott a kikötőben több tűz oltásán.

Ukrajna az elmúlt napokban újra megkezdte a támadásokat az orosz energiainfrastruktúra ellen, miután lejárt az Egyesült Államok által közvetített moratórium az ilyen támadásokra. Oroszország többször is célba vette Ukrajna energia- és közüzemi infrastruktúráját, megrongálva a fűtést és az áramellátást több százezer ember számára a szokatlanul hideg tél közepén.

Forrás: Reuters