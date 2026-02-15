  • Megjelenítés
Elon Musk segítségével csapdába csalták az orosz katonákat, akik maguk árulták el pozícióikat
Az ukrán 256. Kiberroham-hadosztály egy hamis Starlink-regisztrációs szolgáltatás létrehozásával csapott be orosz katonákat. A művelet során érzékeny adatokat, többek között terminálazonosítókat és pontos földrajzi koordinátákat szereztek meg az ellenségtől - írta meg a Business Insider.

A hadosztály két nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó csoporttal, az InformNapalmmal és a MILITANT-tal együttműködve épített ki egy Telegram-csatornákból és botokból álló hálózatot. Ezek azt ígérték az orosz katonáknak, hogy segítenek felvetetni Starlink-termináljaikat az ukrán engedélyezési listára, a valóságban azonban a rendszert mindvégig az ukrán erők üzemeltették.

A művelet előzménye, hogy a SpaceX május elején korlátozta a Starlink-szolgáltatást Ukrajna területén, és kizárólag az ukrán kormánynál nyilvántartott terminálok számára engedélyezte a kapcsolatot. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy ismétlődő jelentések szerint az orosz erők feketepiacon vásárolt terminálokkal irányították támadó drónjaikat és biztosították a harctéri kommunikációt.

az orosz katonák ukrán civileket fizettek le, hogy regisztrálják számukra a készülékeket.

A hadosztály által közzétett – bár független forrásból nem megerősített – képernyőfotók tanúsága szerint az orosz katonák terminálazonosítókat, műholdvevő-számokat, Starlink-fiókadatokat és GPS-koordinátákat osztottak meg a botokkal. Az ukrán egység összesítése alapján 2420 adatpontot gyűjtöttek be az orosz Starlink-terminálokról és azok pontos helyzetéről. Az álszolgáltatásért fizető orosz katonáktól összesen 5870 dollárt szedtek be, emellett 31 ukrán civil is fennakadt a hálón, akik felajánlották segítségüket az oroszoknak a terminálok regisztrációjában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

