Irán megfenyegette Amerikát: ha ezt meglépik, válaszcsapás jön

Teherán jelezte, hajlandó lenne tárgyalni a 60 százalékos dúsítású urán hígításáról.

Ez a szint már közel van a fegyverminőséghez, és komoly nemzetközi aggodalmat váltott ki. Irán azonban továbbra is tagadja, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekedne.

A külügyminiszter-helyettes ugyanakkor világossá tette:

minden engedmény a szankciók kérdéséhez kötött.

Nem derült ki, hogy teljes vagy részleges feloldásról lenne szó, de az üzenet egyértelmű – gazdasági könnyítés nélkül nincs nukleáris kompromisszum.

Az is nyitott kérdés maradt, hogy Irán hajlandó lenne-e több mint 400 kilogramm magas dúsítású uránkészletét külföldre szállítani, ahogy azt a 2015-ös atomalku idején tette. Akkor Oroszország fogadta be az alacsonyabb dúsítású anyagot, és most ismét jelezte készségét erre.

„Zéró dúsítás” nincs napirenden. Az egyik legélesebb vita a dúsítás jogáról szól. Washington korábban a „zéró dúsítás” követelését hangsúlyozta,

amit Irán vörös vonalnak tekint, és a nukleáris jogai megsértésének tart.

Továbbá Irán továbbra sem hajlandó tárgyalni ballisztikus rakétaprogramjáról, amely Izrael és az Egyesült Államok egyik fő követelése. Teherán szerint ezek a fegyverek kizárólag védelmi célt szolgálnak, és egy esetleges újabb izraeli vagy amerikai támadás esetén kulcsszerepet játszanának.

Trump többször utalt arra, hogy ha nem születik megállapodás, katonai csapások jöhetnek. Az Egyesült Államok növelte katonai jelenlétét a térségben, több mint 40 ezer amerikai katona állomásozik a régióban.

Egy újabb konfliktus „mindenkinek traumatikus lenne”, és az amerikai bázisokat legitim célpontnak tekintené

- figyelmeztetettt Madzsid Taht-Ravancsi.

Korábbi akciók során – például az Al-Udeid katari támaszpont elleni támadásnál – Teherán kerülte az amerikai áldozatokat, de most azt jelezte: „ez más játék lenne”.

