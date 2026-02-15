  • Megjelenítés
Jön az országos fagy, kemény mínuszokra kell készülni este
Jön az országos fagy, kemény mínuszokra kell készülni este

Drámai változás állt be az időjárásban: alig 24 óra leforgása alatt helyenként több mint 10 fokot zuhant a hőmérséklet. A markáns lehűlés nem áll meg, az éjszakai órákban országos fagyokra kell készülni, ami komoly fejtörést okozhat a közlekedőknek és a mezőgazdaságnak egyaránt.

Miközben az elmúlt napokban már-már tavaszi enyhülést tapasztalhattunk, a ma zajló markáns lehűlés éles váltást hozott - figyelmeztet a HungaroMet.

Az ország egyes részein a tegnapi állapothoz képest

már most 10 fokkal mutatnak kevesebbet a hőmérők.

A folyamat az esti órákban tovább fokozódik. Bár a viharos szél – amely napközben borzolja a kedélyeket – fokozatosan csillapodni kezd, ez egyben utat nyit a levegő gyors lehűlésének. A szélcsendesebb órákban a hőmérséklet meredeken zuhan majd a fagypont alá.

Az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet:

-1 és -7 fok között alakul.

A szélvédett, fagyzugos helyeken azonban ennél is keményebb mínuszokra lehet számítani.

Az éjszakai fagyok visszatérése miatt az utak helyenként csúszóssá válhatnak, különösen ott, ahol a napközbeni csapadék nem száradt fel teljesen. A kerti növények és a korán ébredő természet számára is veszélyt jelent a hirtelen jött tartós fagy, így érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket.

