Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt

A történet 2021 februárjáig nyúlik vissza, amikor Sabine Eichinger, a bécsi orvosi egyetem hematológusa egy 49 éves ápolónő esetét vizsgálta - írja a Telex. A betegnél az AstraZeneca vakcina beadása után kontrollálhatatlan vérzés és ezzel párhuzamosan súlyos vérrögképződés alakult ki, ami végül a halálához vezetett.
Eichinger felvette a kapcsolatot Andreas Greinacherrel, a Greifswaldi Egyetem szakértőjével, aki észrevette a hasonlóságot a heparin nevű véralvadásgátló okozta ritka mellékhatással. Mint kiderült, mindkét esetben a PF4 (4-es vérlemezke-faktor) nevű fehérje elleni antitestek megjelenése okozta a bajt.
A "molekuláris hasonmás" csapdája
A Science és a New England Journal of Medicine hasábjain megjelent kutatás szerint
a problémát egy szerencsétlen hasonlóság okozza.
Az adenovírusos vakcinákban használt hordozóvírus egyik fehérjeszakasza (egy 15 aminosavból álló szegmens) kísértetiesen hasonlít az emberi PF4 fehérjére.
A folyamat a következőképpen zajlik le a szervezetben:
-
Téves célpont: bizonyos embereknél az immunrendszer a vakcina fehérjéje helyett véletlenül a saját PF4 fehérjéjét kezdi ellenségként kezelni.
-
Genetikai hajlam: a kutatók rájöttek, hogy ehhez egy specifikus genetikai háttér és a B-sejtek egy különleges mutációja szükséges.
-
Kémiai vonzalom: a VITT-betegek szervezetében olyan antitestek jöttek létre, amelyeknél egy pozitív töltésű aminosav (lizin) helyett negatív töltésű aminosav (glutaminsav vagy aszparaginsav) jelent meg. Mivel a PF4 fehérje pozitív töltésű, ezek a mutáns antitestek mágnesként tapadtak hozzá.
Halálos láncreakció: vérrög és vérzés egyszerre
Ez a tapadás egy öngerjesztő folyamatot indít el. Az antitestek aktiválják a vérlemezkéket, amik emiatt még több PF4-et bocsátanak ki, ez pedig még több antitestet vonz oda. Az eredmény egy totális káosz: a vérlemezkék összetapadnak, vérrögöket (trombózist) okozva a szervezet stratégiai pontjain, miközben a vérlemezkeszám drasztikusan lecsökken, ami belső vérzésekhez vezet.
Bár a Covid-vakcinák ezen típusát már nem gyártják,
az adenovírus-platform nem tűnt el. Jelenleg is használnak ilyen technológiát az ebola ellen, és folyamatban van HIV-, illetve malária-oltások fejlesztése is ezen az alapon.
A mostani felfedezés lehetővé teszi a "tervezett biztonságot": a kutatók már tudják, melyik fehérjeszakaszt kell módosítani az adenovírusban ahhoz, hogy az ne tévessze meg az immunrendszert. Ezzel a jövőbeli adenovírusos vakcinákból gyakorlatilag teljesen kiiktatható lesz a vérrögösödés kockázata.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
