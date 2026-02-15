  • Megjelenítés
FONTOS Már a palloson himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt

Bár az AstraZeneca és a Johnson & Johnson koronavírus elleni oltóanyagait már kivezették a piacról, egy nemzetközi kutatócsoport most publikált eredményei pontot tettek egy évek óta húzódó tudományos vita végére. A kutatók hajszálpontosan azonosították azt a molekuláris láncreakciót, amely a ritka, de végzetes vérrögképződést okozta – a felfedezés pedig a jövő oltóanyaggyártását is alapjaiban változtathatja meg.

A történet 2021 februárjáig nyúlik vissza, amikor Sabine Eichinger, a bécsi orvosi egyetem hematológusa egy 49 éves ápolónő esetét vizsgálta - írja a Telex. A betegnél az AstraZeneca vakcina beadása után kontrollálhatatlan vérzés és ezzel párhuzamosan súlyos vérrögképződés alakult ki, ami végül a halálához vezetett.

Eichinger felvette a kapcsolatot Andreas Greinacherrel, a Greifswaldi Egyetem szakértőjével, aki észrevette a hasonlóságot a heparin nevű véralvadásgátló okozta ritka mellékhatással. Mint kiderült, mindkét esetben a PF4 (4-es vérlemezke-faktor) nevű fehérje elleni antitestek megjelenése okozta a bajt.

A "molekuláris hasonmás" csapdája

A Science és a New England Journal of Medicine hasábjain megjelent kutatás szerint

a problémát egy szerencsétlen hasonlóság okozza.

Az adenovírusos vakcinákban használt hordozóvírus egyik fehérjeszakasza (egy 15 aminosavból álló szegmens) kísértetiesen hasonlít az emberi PF4 fehérjére.

A folyamat a következőképpen zajlik le a szervezetben:

  • Téves célpont: bizonyos embereknél az immunrendszer a vakcina fehérjéje helyett véletlenül a saját PF4 fehérjéjét kezdi ellenségként kezelni.

  • Genetikai hajlam: a kutatók rájöttek, hogy ehhez egy specifikus genetikai háttér és a B-sejtek egy különleges mutációja szükséges.

  • Kémiai vonzalom: a VITT-betegek szervezetében olyan antitestek jöttek létre, amelyeknél egy pozitív töltésű aminosav (lizin) helyett negatív töltésű aminosav (glutaminsav vagy aszparaginsav) jelent meg. Mivel a PF4 fehérje pozitív töltésű, ezek a mutáns antitestek mágnesként tapadtak hozzá.

Halálos láncreakció: vérrög és vérzés egyszerre

Ez a tapadás egy öngerjesztő folyamatot indít el. Az antitestek aktiválják a vérlemezkéket, amik emiatt még több PF4-et bocsátanak ki, ez pedig még több antitestet vonz oda. Az eredmény egy totális káosz: a vérlemezkék összetapadnak, vérrögöket (trombózist) okozva a szervezet stratégiai pontjain, miközben a vérlemezkeszám drasztikusan lecsökken, ami belső vérzésekhez vezet.

Bár a Covid-vakcinák ezen típusát már nem gyártják,

az adenovírus-platform nem tűnt el. Jelenleg is használnak ilyen technológiát az ebola ellen, és folyamatban van HIV-, illetve malária-oltások fejlesztése is ezen az alapon.

A mostani felfedezés lehetővé teszi a "tervezett biztonságot": a kutatók már tudják, melyik fehérjeszakaszt kell módosítani az adenovírusban ahhoz, hogy az ne tévessze meg az immunrendszert. Ezzel a jövőbeli adenovírusos vakcinákból gyakorlatilag teljesen kiiktatható lesz a vérrögösödés kockázata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

