Meghozta a döntést Magyarország szomszédja: hamarosan beléphetnek Trump Béketanácsába

A román államfő vasárnap Facebook-bejegyzésben hozta nyilvánosságra döntését, miután korábban úgy nyilatkozott:
Bukarest konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázása érdekében, hogy a Béketanács chartájának előírásai összeegyeztethetők legyenek a román állam fennálló nemzetközi kötelezettségeivel.
Románia megerősíti a nemzetközi békefenntartási erőfeszítések iránti határozott támogatását, valamint a Gázai övezet újjáépítési folyamatában való részvétel iránti nyitottságát.
A téma kapcsán Ilie Bolojan román miniszterelnök korábban cáfolta, hogy az ország nem lenne képes kifizetnia Trump féle Béketanácshoz való csatlakozáshoz szükséges egymilliárd dolláros "tagdíjat", amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja. Az államfő később pontosította a tagdíjra vonatkozó információkat, aláhúzva:
Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
