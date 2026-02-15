  • Megjelenítés
Megint probléma van az Artemis-2-vel: csúnya hiba hátráltatja a NASA történelmi küldetését
Globál

Megint probléma van az Artemis-2-vel: csúnya hiba hátráltatja a NASA történelmi küldetését

Portfolio
A hónap elején elhalasztott Artemis–2 küldetés előkészületei során a NASA újabb üzemanyag-feltöltési nehézségekkel szembesült. Jared Isaacman, az űrügynökség vezetője bejelentette, hogy az Artemis–3 esetében radikálisan átalakítják az üzemanyag-betöltés folyamatát, hogy végleg kiküszöböljék az SLS hordozórakéta indításait évek óta hátráltató hidrogénszivárgásokat - számolt be az Ars Technica.

Az Artemis–2 űrküldetés, amely több mint ötven év után először szállítana űrhajósokat a Hold közelébe, február elején lemaradt a lehetséges indítási ablakról, mivel a február 2-én végrehajtott üzemanyag-feltöltési főpróbán hidrogénszivárgást észleltek a küldetést kiszolgáló SLS rakétarendszeren.

Kapcsolódó cikkünk

Szivárgást észleltek a NASA gigantikus rakétáján: elhalasztják a történelmi Hold-küldetést

A mérnökök a hibát a földi kiszolgáló berendezésekre, pontosabban a mobil indítóállvány és a rakéta központi fokozatának csatlakozási pontjára vezették vissza. A tömítések cseréjét követően csütörtökön egy úgynevezett bizalmi tesztet hajtottak végre, melynek során részlegesen feltöltötték a központi fokozatot folyékony hidrogénnel. A teszt azonban a tervezettnél korábban véget ért, mert egy szűrő meghibásodása csökkentette az üzemanyag-áramlást. A hiba ellenére a NASA, legkorábban a következő héten újra megkísérli a teljes feltöltési és visszaszámlálási főpróbát ("wet dress rehearsal"), amelyen

Jared Isaacman, a NASA vezetője szombaton közölte, hogy a csütörtöki teszt során mért szivárgási értékek "lényegesen alacsonyabbak" voltak a korábbiaknál. Bár a legkritikusabb, gyorstöltési szakaszt nem sikerült ellenőrizni, a mérnökök elegendő adatot gyűjtöttek ahhoz, hogy

akár a jövő héten megkíséreljék a teljes üzemanyag-feltöltési és visszaszámlálási főpróbát ("wet dress rehearsal").

Még több Globál

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Ukrán drónok csaptak le: súlyos támadás érte Oroszország egyik kulcsfontosságú olajkikötőjét

Elon Musk segítségével csapdába csalták az orosz katonákat, akik maguk árulták el pozícióikat

Ennek során a rakétát teljesen feltöltik folyékony hidrogénnel és oxigénnel, a visszaszámlálást az indítás előtt kevesebb mint egy perccel állítják le, majd leürítik a tartályokat.

Ha ezen a teszten mindent rendben találnak, legkorábban március elején indulhat útnak az Artemis-2 küldetés, négy űrhajóssal a fedélzetén.

A hidrogénszivárgás nem számít meglepő jelenségnek, mivel a hidrogénmolekula rendkívül kicsi, és a legapróbb réseken is képes áthatolni. Az Artemis-program első, emberek nélkül végrehajtott küldetése, az Artemis–1 indítását is többször el kellett halasztani hasonló problémák miatt. Az eredetileg 2022 tavaszára tervezett küldetés végül csak 2022. november 16-án startolt el. A felszállás után azonban minden a tervek szerint zajlott: a személyzet nélküli Orion kapszula sikeresen megkerülte a Holdat, majd visszatért a Földre.

A NASA az Artemis–1 és 2 között eltelt három évben a szivárgások megoldása helyett a biztonsági határértékek felülvizsgálatára és azok megemelésére használta. John Honeycutt, az Artemis-II küldetés egyik vezetője elmondta, hogy a NASA

A megengedett hidrogénkoncentrációt a Space Shuttle-programból örökölt 4 százalékról 16 százalékra emelte,

mivel a tesztek alapján arra jutottak, hogy ezen a szinten a hidrogén még nem gyullad meg a csatlakozási pont környezetében. A február elején végrehajtott első tankolási főpróbán mért szivárgás azonban még ezt a jelentősen megemelt küszöbértéket is meghaladta.

Isaacman jelezte, hogy ez a megközelítés az Artemis–3 küldetéstől kezdődően megváltozik.

Szinte biztosan kijelenthetem, hogy az Artemis–III esetében a jármű kriogén nyomáspróbáját még az indítóállványra szállítás előtt elvégezzük, és az üzemanyag-betöltési csatlakozásokat újratervezzük

– írta Isaacman. Decemberi kinevezése óta Isaacman többször bírálta az SLS magas költségeit – amely a NASA főfelügyelője szerint rakétánként meghaladja a 2 milliárd dollárt –, valamint az alacsony indítási ütemet. A Kennedy Űrközpont földi infrastruktúrájának fenntartása is rendkívül költséges: csak 2024-ben közel 900 millió dollárt emésztett fel. Problémát jelent az is, hogy az SLS központi fokozatából soha nem készült teljes méretű tesztpéldány, így a rendkívül alacson hőmérsékletre hűtött (kriogén) üzemanyagok és a földi berendezések kölcsönhatását kizárólag a teljesen összeszerelt, már az indítóállványon álló rakétán tudják tesztelni.

Az Artemis–2 következő indítási ablaka március 3-án nyílik meg. Amennyiben a küldetés márciusban nem tud elstartolni, a rakétát vissza kell szállítani a jármű-összeszerelő csarnokba (VAB) a repülésmegszakító rendszer frissítésére.

További indítási dátumok áprilisban és májusban állnak rendelkezésre.

Isaacman hangsúlyozta, hogy az Artemis-program felépítése az iparági képességek fejlődésével párhuzamosan változni fog, ami azt jelenti, hogy a NASA újabb, költséghatékonyabb és újrafelhasználható rakétákat is be kíván vonni a programba, mint például a SpaceX által fejlesztett Starshipet, valamint a Blue Origin New Glenn rakétarendszerét.

Kapcsolódó cikkünk

Szivárgást észleltek a NASA gigantikus rakétáján: elhalasztják a történelmi Hold-küldetést

Kritikus rakétatesztre készül az Egyesült Államok: történelmi küldetés küszöbén állnak

Napokon belül a kilövőállásra kerül a 98 méteres óriásrakéta

Történelmi pillanat a NASA-nál: elindult valami, ami messzebb viszi az embert, mint valaha

Címlapkép forrása: Orlando Sentinel via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Megfejtették a Covid-vakcinák rejtélyét: itt a bizonyíték, hogy miért okoztak vérrögöt
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility