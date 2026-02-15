Megint probléma van az Artemis-2-vel: csúnya hiba hátráltatja a NASA történelmi küldetését

Az Artemis–2 űrküldetés, amely több mint ötven év után először szállítana űrhajósokat a Hold közelébe, február elején lemaradt a lehetséges indítási ablakról, mivel a február 2-én végrehajtott üzemanyag-feltöltési főpróbán hidrogénszivárgást észleltek a küldetést kiszolgáló SLS rakétarendszeren.
A mérnökök a hibát a földi kiszolgáló berendezésekre, pontosabban a mobil indítóállvány és a rakéta központi fokozatának csatlakozási pontjára vezették vissza. A tömítések cseréjét követően csütörtökön egy úgynevezett bizalmi tesztet hajtottak végre, melynek során részlegesen feltöltötték a központi fokozatot folyékony hidrogénnel. A teszt azonban a tervezettnél korábban véget ért, mert egy szűrő meghibásodása csökkentette az üzemanyag-áramlást. A hiba ellenére a NASA, legkorábban a következő héten újra megkísérli a teljes feltöltési és visszaszámlálási főpróbát ("wet dress rehearsal"), amelyen
Jared Isaacman, a NASA vezetője szombaton közölte, hogy a csütörtöki teszt során mért szivárgási értékek "lényegesen alacsonyabbak" voltak a korábbiaknál. Bár a legkritikusabb, gyorstöltési szakaszt nem sikerült ellenőrizni, a mérnökök elegendő adatot gyűjtöttek ahhoz, hogy
akár a jövő héten megkíséreljék a teljes üzemanyag-feltöltési és visszaszámlálási főpróbát ("wet dress rehearsal").
Ennek során a rakétát teljesen feltöltik folyékony hidrogénnel és oxigénnel, a visszaszámlálást az indítás előtt kevesebb mint egy perccel állítják le, majd leürítik a tartályokat.
Ha ezen a teszten mindent rendben találnak, legkorábban március elején indulhat útnak az Artemis-2 küldetés, négy űrhajóssal a fedélzetén.
A hidrogénszivárgás nem számít meglepő jelenségnek, mivel a hidrogénmolekula rendkívül kicsi, és a legapróbb réseken is képes áthatolni. Az Artemis-program első, emberek nélkül végrehajtott küldetése, az Artemis–1 indítását is többször el kellett halasztani hasonló problémák miatt. Az eredetileg 2022 tavaszára tervezett küldetés végül csak 2022. november 16-án startolt el. A felszállás után azonban minden a tervek szerint zajlott: a személyzet nélküli Orion kapszula sikeresen megkerülte a Holdat, majd visszatért a Földre.
A NASA az Artemis–1 és 2 között eltelt három évben a szivárgások megoldása helyett a biztonsági határértékek felülvizsgálatára és azok megemelésére használta. John Honeycutt, az Artemis-II küldetés egyik vezetője elmondta, hogy a NASA
A megengedett hidrogénkoncentrációt a Space Shuttle-programból örökölt 4 százalékról 16 százalékra emelte,
mivel a tesztek alapján arra jutottak, hogy ezen a szinten a hidrogén még nem gyullad meg a csatlakozási pont környezetében. A február elején végrehajtott első tankolási főpróbán mért szivárgás azonban még ezt a jelentősen megemelt küszöbértéket is meghaladta.
Isaacman jelezte, hogy ez a megközelítés az Artemis–3 küldetéstől kezdődően megváltozik.
Szinte biztosan kijelenthetem, hogy az Artemis–III esetében a jármű kriogén nyomáspróbáját még az indítóállványra szállítás előtt elvégezzük, és az üzemanyag-betöltési csatlakozásokat újratervezzük
– írta Isaacman. Decemberi kinevezése óta Isaacman többször bírálta az SLS magas költségeit – amely a NASA főfelügyelője szerint rakétánként meghaladja a 2 milliárd dollárt –, valamint az alacsony indítási ütemet. A Kennedy Űrközpont földi infrastruktúrájának fenntartása is rendkívül költséges: csak 2024-ben közel 900 millió dollárt emésztett fel. Problémát jelent az is, hogy az SLS központi fokozatából soha nem készült teljes méretű tesztpéldány, így a rendkívül alacson hőmérsékletre hűtött (kriogén) üzemanyagok és a földi berendezések kölcsönhatását kizárólag a teljesen összeszerelt, már az indítóállványon álló rakétán tudják tesztelni.
Az Artemis–2 következő indítási ablaka március 3-án nyílik meg. Amennyiben a küldetés márciusban nem tud elstartolni, a rakétát vissza kell szállítani a jármű-összeszerelő csarnokba (VAB) a repülésmegszakító rendszer frissítésére.
További indítási dátumok áprilisban és májusban állnak rendelkezésre.
Isaacman hangsúlyozta, hogy az Artemis-program felépítése az iparági képességek fejlődésével párhuzamosan változni fog, ami azt jelenti, hogy a NASA újabb, költséghatékonyabb és újrafelhasználható rakétákat is be kíván vonni a programba, mint például a SpaceX által fejlesztett Starshipet, valamint a Blue Origin New Glenn rakétarendszerét.
Címlapkép forrása: Orlando Sentinel via Getty Images
