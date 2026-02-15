  • Megjelenítés
Szétszedte az ukrán hírszerzés Ororszország legfontosabb fegyvereit - Kínos felfedezés lett a vége
Szétszedte az ukrán hírszerzés Ororszország legfontosabb fegyvereit - Kínos felfedezés lett a vége

Portfolio
A Deutsche Welle beszámolója szerint az európai uniós szankciók ellenére német gyártmányú elektronikai alkatrészeket azonosítottak Ukrajna ellen bevetett orosz drónokban és más fegyverekben. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) összesen 137 német gyártmányú alkatrészt azonosított orosz haditechnikai eszközökben - írta meg az United24.

Az alkatrészek több mint felét drónokban találták, míg a többit rakétákban, radarrendszerekben, katonai járművekben és helikopterekben fedezték fel. A leggyakrabban előforduló német komponensek a tranzisztorok, amelyekből mintegy ötven különböző típust dokumentáltak. Emellett szivattyúkat, tekercseket, generátorokat, kondenzátorokat, transzformátorokat és akkumulátorokat is azonosítottak.

A probléma idén januárban került ismét felszínre, amikor

Oroszország új, sugárhajtású Gerany–5-ös drónjának elemzése során bukkantak német alkatrészekre.

Az ukrán hírszerzés a War&Sanctions portálon tette közzé a szétszerelt orosz fegyverrendszerekből visszanyert külföldi alkatrészek részletes adatait. A 137 dokumentált, német eredetű alkatrészből 58-at a bajor Infineon Technologies gyártott, amelyek többsége drónokhoz használt tranzisztor.

További alkatrészeket kötöttek az EPCOS AG-hoz (ma TDK Electronics), a Würth Elektronikhez, valamint a Rheinmetall leányvállalatához, a Pierburghoz. A Gerany–2 drónban három Pierburg szivattyút találtak, egyes típusokban pedig Bosch alkatrészeket – köztük nyomógombot és üzemanyag-szivattyút – is azonosítottak.

Az ukrán hírszerzés becslése szerint minden egyes Gerany sorozatú drón fedélzeti vezérlőrendszere nyolc-tizenkét német tranzisztort tartalmaz.

A HUR korábbi adatai alapján Oroszország 2025-ben 40 ezer Gerany–2 drón gyártását tervezte. Ez a mennyiség egyetlen év alatt csaknem félmillió német tranzisztort igényelne. Az orosz gyártók nem távolítják el az alkatrészekről az eredeti jelöléseket, ami a HUR szerint rendszerszintű, nagyüzemi felhasználásra utal.

A HUR képviselője a Deutsche Wellének elmondta, hogy az Infineon tranzisztorait széles körben használják háztartási készülékekben és általános fogyasztási cikkekben. Emiatt a beszerzésük a szükséges mennyiségben nem ütközik akadályba. Miközben Oroszország az amerikai alkatrészek egy részét kínai alternatívákkal váltotta ki, a német tranzisztorok az elérhetőségük és megbízhatóságuk miatt továbbra is széles körben használatban maradtak.

A beszerzés módját illetően megoszlanak a vélemények. Az ukrán hírszerzés szerint a tranzisztorok jelentős részét közvetítő céghálózatokon keresztül, közvetlenül Németországban vásárolják, majd harmadik országokon át juttatják el Oroszországba. Viktor Winkler német szakértő szerint azonban 2022 után a szállítások jellege megváltozott. Úgy véli, az ügyletek egyre inkább nem harmadik országokon, hanem Németországban működő bűnszervezeteken keresztül zajlanak. Ezek a csoportok más vállalatoktól szerzik be és juttatják el az alkatrészeket Oroszországba, előre megtervezett, régóta fennálló üzleti kapcsolatokra építve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

