Szétszedte az ukrán hírszerzés Ororszország legfontosabb fegyvereit - Kínos felfedezés lett a vége

Az alkatrészek több mint felét drónokban találták, míg a többit rakétákban, radarrendszerekben, katonai járművekben és helikopterekben fedezték fel. A leggyakrabban előforduló német komponensek a tranzisztorok, amelyekből mintegy ötven különböző típust dokumentáltak. Emellett szivattyúkat, tekercseket, generátorokat, kondenzátorokat, transzformátorokat és akkumulátorokat is azonosítottak.

A probléma idén januárban került ismét felszínre, amikor

Oroszország új, sugárhajtású Gerany–5-ös drónjának elemzése során bukkantak német alkatrészekre.

Az ukrán hírszerzés a War&Sanctions portálon tette közzé a szétszerelt orosz fegyverrendszerekből visszanyert külföldi alkatrészek részletes adatait. A 137 dokumentált, német eredetű alkatrészből 58-at a bajor Infineon Technologies gyártott, amelyek többsége drónokhoz használt tranzisztor.

További alkatrészeket kötöttek az EPCOS AG-hoz (ma TDK Electronics), a Würth Elektronikhez, valamint a Rheinmetall leányvállalatához, a Pierburghoz. A Gerany–2 drónban három Pierburg szivattyút találtak, egyes típusokban pedig Bosch alkatrészeket – köztük nyomógombot és üzemanyag-szivattyút – is azonosítottak.

Az ukrán hírszerzés becslése szerint minden egyes Gerany sorozatú drón fedélzeti vezérlőrendszere nyolc-tizenkét német tranzisztort tartalmaz.

A HUR korábbi adatai alapján Oroszország 2025-ben 40 ezer Gerany–2 drón gyártását tervezte. Ez a mennyiség egyetlen év alatt csaknem félmillió német tranzisztort igényelne. Az orosz gyártók nem távolítják el az alkatrészekről az eredeti jelöléseket, ami a HUR szerint rendszerszintű, nagyüzemi felhasználásra utal.

A HUR képviselője a Deutsche Wellének elmondta, hogy az Infineon tranzisztorait széles körben használják háztartási készülékekben és általános fogyasztási cikkekben. Emiatt a beszerzésük a szükséges mennyiségben nem ütközik akadályba. Miközben Oroszország az amerikai alkatrészek egy részét kínai alternatívákkal váltotta ki, a német tranzisztorok az elérhetőségük és megbízhatóságuk miatt továbbra is széles körben használatban maradtak.

A beszerzés módját illetően megoszlanak a vélemények. Az ukrán hírszerzés szerint a tranzisztorok jelentős részét közvetítő céghálózatokon keresztül, közvetlenül Németországban vásárolják, majd harmadik országokon át juttatják el Oroszországba. Viktor Winkler német szakértő szerint azonban 2022 után a szállítások jellege megváltozott. Úgy véli, az ügyletek egyre inkább nem harmadik országokon, hanem Németországban működő bűnszervezeteken keresztül zajlanak. Ezek a csoportok más vállalatoktól szerzik be és juttatják el az alkatrészeket Oroszországba, előre megtervezett, régóta fennálló üzleti kapcsolatokra építve.

