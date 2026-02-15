Tíz ukrán drónos alázta meg a NATO elit egységeit - Drónháborús rémálom a fronton

Komoly figyelmeztetést kapott a NATO egy észtországi hadgyakorlaton: mindössze tíz ukrán drónspecialista két zászlóaljnyi szövetséges erőt tett harcképtelenné a szimuláció során. A tapasztalatok szerint a nyugati hadseregek még mindig nincsenek strukturálisan felkészülve arra a drónintenzív hadviselésre, amely ma Ukrajnában zajlik.

A 2025-ös, Észtországban megrendezett Hedgehog 2025 hadgyakorlaton több mint 16 ezer katona vett részt 12 NATO-tagállamból - írta meg az euromaidanpress. A cél az volt, hogy a szövetség valósághű körülmények között tesztelje reagálóképességét – beleértve az ukrajnai fronton már bevett technológiákat is.

A gyakorlat során ukrán drónoperátorok – köztük frontszolgálatból rotált személyzet – szimulált ellenséges szerepben vettek részt. Egyetlen, körülbelül tízfős csoport a Delta harcmező-menedzsment rendszert használva

órák alatt 17 páncélozott jármű „megsemmisítését” és több tucat csapás végrehajtását modellezte.

A Delta rendszer egyetlen felületen egyesíti a drónfelvételeket, műholdas adatokat és frontvonalbeli hírszerzést. A célazonosítás és csapásmérés közötti időt percekre rövidíti – a NATO interoperabilitási tesztjei szerint 2025 végére akár 2,2 másodperc alatt képes volt ellenséges eszközöket azonosítani.

A beszámolók szerint a NATO-erők egy támadó manőver során gyakorlatilag azonnal célponttá váltak a folyamatos légi megfigyelés miatt. Egy parancsnok a látottak után állítólag csak annyit mondott: „Végünk van.”

A gyakorlat egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy

a modern hadszíntéren gyakorlatilag nincs valódi rejtőzködés.

A folyamatos drónfelderítés és a digitális adatmegosztás radikálisan lerövidíti a „kill chain”-t – azaz az észlelés és a csapás közötti időt.

Az ukrán egységek az elmúlt két év háborús tapasztalata alapján valós idejű adatmegosztásra és decentralizált döntéshozatalra építik működésüket. Ezzel szemben a NATO számos hadseregében továbbra is lassabb, hierarchikusabb információáramlási struktúrák működnek.

A NATO vezetése régóta elemzi az ukrajnai háború tanulságait, de a hadgyakorlat azt mutatta, hogy a szervezeti és doktrinális alkalmazkodás még nem teljes. A szakértők szerint az új típusú hadviselés nemcsak technológiai, hanem szervezeti átalakulást is igényel: a kiképzéstől a beszerzéseken át egészen a parancsnoki struktúráig.

Az észt tisztek szerint a gyakorlat célja éppen az volt, hogy a szövetség még békeidőben szembesüljön a sérülékenységeivel. A kérdés most az, hogy a NATO képes lesz-e a drónvezérelt hadviselés logikájához igazítani működését – vagy egy éles konfliktusban szembesül majd a most még csak szimulált következményekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio