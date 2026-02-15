  • Megjelenítés
Váratlan lépés: beengedték az EU fegyverkezési programjába a tengerentúli szövetségest

Kanada csatlakozott az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű védelmi hitelprogramjához – jelentette be David McGuinty kanadai védelmi miniszter. Ezzel Kanada vált az egyetlen Európán kívüli országgá, amely részt vesz a kezdeményezésben.

A SAFE program kedvezményes kamatozású hiteleket biztosít a partnerországok számára katonai eszközök és fegyverek közös beszerzésére.

A megállapodás értelmében

a kanadai vállalatok is indulhatnak a közös beszerzési pályázatokon,

ezáltal közvetlen hozzáférést nyernek az európai védelmi piachoz.

A csatlakozás hivatalos bejelentésére kevesebb mint egy évvel azután került sor, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök 2025 júniusában Brüsszelben stratégiai védelmi és biztonsági partnerségi megállapodást írt alá az Európai Unióval - számolt be a CBC.

Az EU idén márciusban hirdette meg a SAFE programot a kontinens védelmi képességeinek megerősítése érdekében, válaszul az orosz–ukrán háborúra. Az Európai Unió Tanácsa szerdán hozta nyilvánosságra a program keretében nyújtott pénzügyi támogatások első körét, amelynek kedvezményezettjei között Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Spanyolország, Horvátország, Portugália és Románia szerepel.

A támogatások második köréről – amely Észtországot, Görögországot, Olaszországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelországot, Szlovákiát és Finnországot érinti – várhatóan kedden születik döntés.

