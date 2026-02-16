  • Megjelenítés
Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből
Globál

Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből

Portfolio
Armin Papperger, a német Rheinmetall vezetője szerint Oroszország semmi jelét nem mutatja annak, hogy le akarja zárni az ukrajnai háborút, így a békére belátható időn belül nincs esély – írja az RBC-Ukraine.

Papperger szerint a jelenlegi helyzetet látva a háború nem fog véget érni 2026-ban sem.

Jelenleg több lőszert gyártunk, mint amennyire szerződtünk

– jegyezte meg a Rheinmetall-vezér.

Papperger szerint a cég az elkövetkező években 70 ezer fővel tervezi bővíteni alkalmazottainak számát.

Még több Globál

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Hatalmas sikerekről számolt be az orosz vezérkari főnök, de egy fontos részletet elhallgatott – Így már egész más a kép

Felmelegítették Putyin tervét Oroszországban: így fosztanák meg a hatalmától Zelenszkijt

A Rheinmetall Németország legnagyobb fegyvergyártója, Európában ötödik a hadiipari cégek között.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility