Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből

Papperger szerint a jelenlegi helyzetet látva a háború nem fog véget érni 2026-ban sem.
Jelenleg több lőszert gyártunk, mint amennyire szerződtünk
– jegyezte meg a Rheinmetall-vezér.
Papperger szerint a cég az elkövetkező években 70 ezer fővel tervezi bővíteni alkalmazottainak számát.
A Rheinmetall Németország legnagyobb fegyvergyártója, Európában ötödik a hadiipari cégek között.
Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images
