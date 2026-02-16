Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből

Papperger szerint a jelenlegi helyzetet látva a háború nem fog véget érni 2026-ban sem.

Jelenleg több lőszert gyártunk, mint amennyire szerződtünk

– jegyezte meg a Rheinmetall-vezér.

Papperger szerint a cég az elkövetkező években 70 ezer fővel tervezi bővíteni alkalmazottainak számát.

A Rheinmetall Németország legnagyobb fegyvergyártója, Európában ötödik a hadiipari cégek között.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images