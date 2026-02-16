Elszólta magát az európai tisztviselő: ha minden kötél szakad Amerikával, akár még az F-35-ösöket is megpiszkálhatják

Tuinman a BNR Nieuwsradio műsorában beszélt arról, hogy bár az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség nő, egyelőre semmi nem utal arra, hogy Washington ténylegesen lépéseket tenne az F-35-ösök működésének korlátozására. Ez vonatkozik az ellátási lánc esetleges megszakítására és a szoftverfrissítések visszatartására is. Mivel az F-35 Lightning II jelenleg Hollandia egyetlen rendszeresített vadászgéptípusa, az ország különösen érzékeny erre a kérdésre.
Az államtitkár ugyanakkor hozzátette: ha a legrosszabb forgatókönyv valósulna meg, meggyőződése szerint a gépek szoftvere harmadik fél által is módosítható lenne. Ezt a folyamatot az iPhone feltöréséhez hasonlította. Ahogy az Apple készülékeinél a feltörés a garancia elvesztésével és biztonsági kockázatokkal jár, úgy az F-35 esetében is komoly következményekkel lenne egy ilyen lépés. Tuinman nem bocsátkozott további részletekbe, sőt elismerte, hogy
valójában nem is szabadna nyilvánosan beszélnie erről a témáról.
Egyelőre lehetetlen megítélni, hogy az államtitkár állítása megalapozott-e, és honnan származik az információja. Elképzelhető, hogy csupán elméleti felvetésről van szó, amelynek megvalósíthatóságát még nem vizsgálták érdemben. Az F-35 forráskódja több mint nyolcmillió sorból áll, és feltehetően többszintű biztonsági rendszer védi az illetéktelen módosításoktól.
Az F-35 program keretében az Egyesült Államok szoros szövetségesei sem kaptak egyforma hozzáférést a forráskódhoz, amely alapvetően több millió sorból áll, és többszintű biztonsági rendszer védi a feltőrések ellen. A legnagyobb önállóságot az Egyesült Királyság mint az egyetlen első szintű partner, illetve Izrael élvezi. Utóbbi egyedülálló módon még jogosult is az F-35I Adir változat bizonyos elemeinek önálló módosítására.
Hollandia ezzel szemben második szintű partnerként nem rendelkezik közvetlen hozzáféréssel a forráskódhoz.
Ráadásul, még ha sikerülne is feltörni a szoftvert, az engedély nélküli módosítás azzal járna, hogy az adott ország gépei kiesnének a hivatalos fejlesztési és frissítési körből. Hosszú távon ez azt jelentené, hogy az F-35-ösök a jelenlegi konfigurációjukban rekednének meg.
A szoftveres beavatkozás emellett a fizikai alkatrészellátás problémáját sem orvosolná, mivel az F-35 számos kulcsfontosságú eleme kizárólag az Egyesült Államokban készül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megérkeztek az első felvételek: kiderült, mekkora csapást mért Ukrajna Oroszország legtitkosabb katonai központjára
Innen indítja Moszkva a rettegett Oresnyik rakétákat.
Megtörtént az Egyesült Államok történetének legnagyobb szennyvízkatasztrófája: hetekig tart a mentesítés
Ezerszeresen haladja meg a coli baktérium a határértéket a Potomacon.
Bejelentettte a NATO-tagállam: ha ez bekövetkezik, azonnal mélységi csapásokat mérnek Oroszországra
Pusztító ellentámadást terveznek Moszkva ellen.
Mutatunk 3 részvényt, amiben most bőven van fantázia!
Érdekes nevek szerepelnek a listán.
Váratlan fordulat a briteknél: először segítik a piaci folyamatok a kormányt
A jó hírek ellenére továbbra sem felhőtlen a helyzet.
Kiderült, hol vásárolnak fel mindent az amerikaiak: már közel 14 ezer ingatlant birtokolnak a szigetországban
London a legkedveltebb célpontjuk, de Wales növekszik a leggyorsabban
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!