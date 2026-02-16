  • Megjelenítés
Elszólta magát az európai tisztviselő: ha minden kötél szakad Amerikával, akár még az F-35-ösöket is megpiszkálhatják
Elszólta magát az európai tisztviselő: ha minden kötél szakad Amerikával, akár még az F-35-ösöket is megpiszkálhatják

Gijs Tuinman holland védelmi államtitkár egy rádióinterjúban azt állította, hogy szükség esetén az F-35-ös vadászgépek szoftvere az Egyesült Államok engedélye nélkül is módosítható lenne, hasonlóan ahhoz, ahogy egy iPhone-t lehet feltörni - írta meg a The Aviationist.

Tuinman a BNR Nieuwsradio műsorában beszélt arról, hogy bár az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség nő, egyelőre semmi nem utal arra, hogy Washington ténylegesen lépéseket tenne az F-35-ösök működésének korlátozására. Ez vonatkozik az ellátási lánc esetleges megszakítására és a szoftverfrissítések visszatartására is. Mivel az F-35 Lightning II jelenleg Hollandia egyetlen rendszeresített vadászgéptípusa, az ország különösen érzékeny erre a kérdésre.

Az államtitkár ugyanakkor hozzátette: ha a legrosszabb forgatókönyv valósulna meg, meggyőződése szerint a gépek szoftvere harmadik fél által is módosítható lenne. Ezt a folyamatot az iPhone feltöréséhez hasonlította. Ahogy az Apple készülékeinél a feltörés a garancia elvesztésével és biztonsági kockázatokkal jár, úgy az F-35 esetében is komoly következményekkel lenne egy ilyen lépés. Tuinman nem bocsátkozott további részletekbe, sőt elismerte, hogy

valójában nem is szabadna nyilvánosan beszélnie erről a témáról.

Egyelőre lehetetlen megítélni, hogy az államtitkár állítása megalapozott-e, és honnan származik az információja. Elképzelhető, hogy csupán elméleti felvetésről van szó, amelynek megvalósíthatóságát még nem vizsgálták érdemben. Az F-35 forráskódja több mint nyolcmillió sorból áll, és feltehetően többszintű biztonsági rendszer védi az illetéktelen módosításoktól.

Az F-35 program keretében az Egyesült Államok szoros szövetségesei sem kaptak egyforma hozzáférést a forráskódhoz, amely alapvetően több millió sorból áll, és többszintű biztonsági rendszer védi a feltőrések ellen. A legnagyobb önállóságot az Egyesült Királyság mint az egyetlen első szintű partner, illetve Izrael élvezi. Utóbbi egyedülálló módon még jogosult is az F-35I Adir változat bizonyos elemeinek önálló módosítására.

Hollandia ezzel szemben második szintű partnerként nem rendelkezik közvetlen hozzáféréssel a forráskódhoz.

Ráadásul, még ha sikerülne is feltörni a szoftvert, az engedély nélküli módosítás azzal járna, hogy az adott ország gépei kiesnének a hivatalos fejlesztési és frissítési körből. Hosszú távon ez azt jelentené, hogy az F-35-ösök a jelenlegi konfigurációjukban rekednének meg.

A szoftveres beavatkozás emellett a fizikai alkatrészellátás problémáját sem orvosolná, mivel az F-35 számos kulcsfontosságú eleme kizárólag az Egyesült Államokban készül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

