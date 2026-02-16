Gigantikus fegyverüzletet kötött az amerikai légierő: 13 tonnás szuperbombákat rendeltek sürgősen

A légierő versenyeztetés nélkül, úgynevezett egyedüli forrásból történő (sole-source) eljárás keretében ítélte oda a megbízást az amerikai védelmi ipari óriásnak, mivel kizárólag a Boeing gyártja a GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) típusú fegyvert. A csütörtökön közzétett indoklás szerint más beszállító bevonása elfogadhatatlan késedelmeket okozna, ami veszélyeztetné a haderő bevetési készültségét.

A MOP egy 13,6 tonnás precíziós irányítású bomba, amelyet kifejezetten megerősített vagy mélyen a föld alá telepített célpontok – például laboratóriumok és bunkerek – megsemmisítésére fejlesztettek ki.

A megerősített acélköpennyel ellátott fegyver a becslések szerint akár 60 méter mélységig is képes áthatolni a sziklán vagy vasbetonon, mielőtt a hagyományos robbanótöltet működésbe lépne.

A légierő korábban több ilyen bombát is bevetett az iráni fordói nukleáris dúsítóüzem ellen, B-2 Spirit lopakodó bombázók segítségével. A mostani megrendeléssel a stratégiai készleteket kívánják helyreállítani, biztosítva, hogy a Globális Csapásmérő Parancsnokság (AFGSC) rendelkezzen a hadműveleti tervek végrehajtásához szükséges eszközökkel.

Bár a szerződés pontos értékét a közzétett dokumentumokban nem hozták nyilvánosságra, az iratokból kiderül, hogy az összeg meghaladja a 100 millió dollárt. A megállapodás értelmében új vezérlőegységeket és teljes fegyverrendszereket szállítanak majd, a teljesítés pedig várhatóan 2028 januárjában kezdődik.

