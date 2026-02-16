Gigantikus üreget találtak a csillagászok a Naprendszer legforróbb bolygóján

A kutatók régóta gyanították, hogy a Vénuszon léteznek lávajáratok.

A bolygó felszínét több tízezer vulkán borítja, vulkáni síkságok és lávacsatornák szabdalják, sőt több tanulmány is utalt már friss vulkáni tevékenységre.

Közvetlen bizonyítékot azonban eddig nem sikerült találni a felszín alatti üregekre, miközben az is kérdéses volt, hogy a Vénusz némileg gyengébb gravitációja és jóval sűrűbb légköre hogyan befolyásolja ezek kialakulását.

A Vénusz felszínének optikai megfigyelése gyakorlatilag lehetetlen, mivel a bolygót állandó, vastag felhőréteg borítja.

Ez a légkör csapdába ejti a Nap hőjét, így a felszíni hőmérséklet meghaladja a 465 Celsius-fokot.

A radarhullámok azonban képesek áthatolni ezen a burkon. A kutatócsoport a NASA Magellan űrszondájának 1990 és 1992 között rögzített szintetikus apertúrájú radaradatait (SAR) elemezte újra, amelyekből részletes visszaszórási térkép készíthető a vénuszi felszínről.

A csapat a radarfelvételeken felszíni berogyások nyomait kereste egy saját fejlesztésű képalkotó eljárással. A módszer segítségével felszín alatti járatokat lehet kimutatni az úgynevezett beszakadások – vagyis a lávajárat tetejének beomlásával keletkezett nyílások – közelében.

Az elemzés egy kiterjedt, felszín alatti járatot tárt fel a Nyx Mons térségében, amely egy 360 kilométer átmérőjű pajzsvulkán. A kutatók szerint ez a vulkanikus eredetű üreg valójában egy rendkívül nagy méretű lávajárat: átmérőjét mintegy egy kilométerre becsülik. Ez a méret meghaladja a Földön és a Marson talált hasonló képződményekét, ami összhangban van a korábbi elméleti előrejelzésekkel.

A rendelkezésre álló adatok egyelőre csak az üreg beszakadáshoz közeli szakaszát igazolják. A környező terep domborzati elemzése és a közelben található hasonló mélyedések jelenléte azonban arra utal, hogy a felszín alatti járatrendszer hossza akár a 45 kilométert is elérheti. Ennek megerősítéséhez és további lávajáratok azonosításához a kutatók szerint nagyobb felbontású felvételekre, valamint a felszín alá hatolni képes radarrendszerekre lesz szükség.

